Jean Castex, héros politique de Paris 2024 ! L’édito de Michel Taube

Et si c’était lui, le héros politique des Jeux olympiques de Paris 2024 ?

Comme le soulignait la députée socialiste Colette Capdevielle dans un tweet, il est partout ! C’est-à-dire sur le terrain ! En tant que patron de la RATP, non seulement Jean Castex a su gérer et contenir les velléités de grèves qui auraient torpillé la bonne organisation des Jeux, mais il a su déployer un sens du management auquel font défaut trop de hauts fonctionnaires et de politiques.

Avec le fameux gilet sans manches de la RATP, Jean Castex a été vu à de nombreuses reprises : en train de guider les voyageurs se rendant à un match de foot à la porte de Saint-Cloud, à la station des Invalides et ailleurs.

Bref l’ancien maire et ancien premier ministre nous rafraîchit des enfantillages d’Emmanuel Macron qui se précipita, tel un gamin, sur le roi Teddy Riner, avant même sa famille et ses amis sportifs, et des « FUCK » à la Anne Hidalgo, méprisants et vulgaires.

Jean Castex, une sorte de Bernard Arnaud de la politique ? L’homme le plus riche du monde se déplace sans cesse sur le terrain dans les boutiques, les ateliers, chez les artisans, dans les services de son empire.

On en oublierait presque que Jean Castex a été premier ministre d’Emmanuel Macron et qu’il a fait preuve de tatillonneries administratives et jacobine en plein cœur de la crise Covid.

Tiens, une idée : et si Jean Castex, en bras de chemise RATP, pénétrait dans le Stade de France, le soir de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques, dans un métro virtuel avec Tom Cruise, pour lui passer le relais de la flamme de Paris 2024 à Los Angeles 2028 ?

Michel Taube