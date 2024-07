Paris 2024 : l’ombre du piratage plane sur Paris. La Tribune de Sofiane Dahmani

Retrouvez aussi la chronique de Frédéric Brindelle, dans notre rubrique Opinion Paris 2024 : « Psychose quand tu nous tiens »

Alors que Paris se prépare à accueillir les Jeux Olympiques de 2024, les enjeux de sécurité sont plus élevés que jamais. En plus des défis logistiques habituels, la menace croissante du piratage informatique se profile à l’horizon.

Une numérisation sans précédent

Les JO de Paris 2024 seront les plus numérisés de l’histoire, avec des systèmes interconnectés gérant tout, des infrastructures sportives à la diffusion en direct des épreuves. Cette transformation numérique offre de nouvelles opportunités, mais expose également l’événement à des cyberattaques potentiellement dévastatrices.

Des précédents inquiétants

Les Jeux Olympiques ont déjà été victimes de cyberattaques. En 2018, les JO d’hiver de Pyeongchang ont été perturbés par l’attaque « Olympic Destroyer », paralysant les réseaux informatiques pendant plusieurs heures. À Tokyo 2020, des tentatives de phishing et des attaques par déni de service ont également été signalées.

Les menaces spécifiques aux JO 2024

Les experts identifient plusieurs types de menaces potentielles :

– Piratage des infrastructures : Les réseaux électriques, systèmes de transport et installations sportives pourraient être ciblés, risquant des pannes massives et compromettant la sécurité.

– Attaques sur les données personnelles : Les applications et plateformes en ligne collectent des données sensibles, attirant les cybercriminels.

– Propagande et désinformation : Dans un climat géopolitique tendu, la diffusion de fausses informations pourrait semer la confusion.

Stratégies de protection

Pour contrer ces menaces, les organisateurs ont mis en place plusieurs mesures. La collaboration avec des agences comme l’ANSSI et INTERPOL est cruciale. Des audits réguliers et des simulations d’attaques aident à identifier et corriger les vulnérabilités des systèmes critiques.

– Renforcement des infrastructures : Des équipes dédiées à la cybersécurité surveillent et protègent en continu les réseaux.

– Sensibilisation et formation: Athlètes, personnels et bénévoles reçoivent une formation aux bonnes pratiques de cybersécurité.

– Partenariats technologiques: Des alliances avec des entreprises de cybersécurité apportent les outils et connaissances nécessaires pour neutraliser les menaces.

Une vigilance constante

Malgré ces précautions, la cybersécurité nécessite une vigilance constante. Les cybercriminels évoluent rapidement, développant de nouvelles techniques pour contourner les défenses. Les organisateurs doivent donc rester à la pointe de la technologie et maintenir une surveillance accrue.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 visent à être une célébration de l’excellence sportive et de l’unité mondiale. Toutefois, la réussite de cet événement repose aussi sur une cybersécurité rigoureuse. Avec une préparation minutieuse et une vigilance permanente, Paris peut offrir des JO sûrs et mémorables, à l’abri des cybermenaces.

Sofiane Dahmani,

Étudiant, chroniqueur à Opinion Internationale