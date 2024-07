Le 14 Juillet 2024, un tournant majeur dans la politique américaine. La tribune de Sofiane Dahmani

Le 14 juillet 2024 restera inscrit dans les annales de la politique américaine comme un événement décisif de la campagne présidentielle.

Donald Trump a été touché par une balle de AR-15. Le visage marqué de deux traînées de sang, il se relève, écarte ceux qui veulent le protéger pour prouver qu’il est toujours debout et brandit le poing en criant « Fight! ».

Cette image est déjà mythique, prête à se décliner sur les coques de téléphones, les mugs et les t-shirts des partisans de Trump, et surtout, à influencer les quatre prochains mois des élections américaines.

Trump a acquis un nouveau statut iconique, cher à l’imaginaire américain : celui du héros hollywoodien qui se relève après avoir essuyé des tirs. La force de ce symbole dépasse toutes les stratégies de communication politique possibles. Mais l’Histoire retiendra surtout cette image d’un Donald Trump guerrier, invincible, indestructible. Cette vision contraste inévitablement avec celle d’un Joe Biden affaibli, créant un fossé visuel et symbolique marquant pour les électeurs.

Cette tentative d’assassinat contre Donald Trump rappelle forcément d’autres moments sombres de l’histoire américaine où des figures politiques ont été visées par la violence, (Ronald Reagan (1981), John F. Kennedy (1963), Robert F. Kennedy (1968)), mais elle se distingue par l’iconographie moderne qu’elle génère. Contrairement à Kennedy, qui est devenu un martyr, Trump se présente comme une figure de résilience. L’image de son visage ensanglanté mais déterminé est une métaphore puissante de son message politique : la persévérance face à l’adversité.

Dans le climat politique actuel, où l’image et la perception publique sont cruciales, cette tentative d’assassinat pourrait bien redéfinir la campagne présidentielle. L’opposition, représentée par un Joe Biden affaibli, semble encore plus vulnérable en comparaison avec un Trump combatif et survivant. Cette attaque pourrait donc marquer un tournant majeur, transformant une épreuve personnelle en un atout politique pour Donald Trump.

Comme Ronald Reagan avant lui, Donald Trump utilise cette épreuve pour se renforcer politiquement. Le 14 juillet 2024 ne sera pas seulement une date marquée par la violence, mais sera également un moment déterminant où un candidat se redéfinit face à l’adversité, et où l’histoire américaine enregistre un nouveau chapitre de résilience et de lutte politique.

Sofiane Dahmani,

Étudiant, chroniqueur à Opinion Internationale