La fin du monde ou le grand soir ? L’édito de Michel Taube

Cohabitation ou coalitions ?

Les Français vont-ils voter en masse le 30 juin et le 7 juillet ?

Imaginons que 85% des Français inscrits sur les listes électorales votent aujourd’hui comme ce fut le cas 10 mai 1981, record de participation électorale sous la Vème République ? Pour beaucoup de Français, l’enjeu est du même ordre : la fin du monde ou le grand soir ? Nous sentons tous que notre vote va bien au-delà de l’élection des 577 députés de la prochaine Assemblée Nationale. C’est plus le destin de la France qui se joue et une nouvelle page de l’histoire de France, dont chacun a le sort entre ses mains.

Plus la participation électorale sera élevée et plus il y aura de triangulaires au second tour des élections législatives.

Plus il y aura de triangulaires et plus les candidats issus de la macronie ou des républicains, qui seront certainement les plus nombreux à arriver troisièmes, seront mis face à leur responsabilité. Si, entre les deux tours, les candidats centristes se désistent et appellent massivement à faire barrage ou Rassemblement National, la macronie et LR – canal historique auront eu la lourde responsabilité de rapprocher Jean-Luc Mélenchon et son pseudo Nouveau Front populaire des portes du pouvoir. Scénario-catastrophe pour les valeurs et l’économie de la France.

Rien n’est donc joué !

Quel en sera le résultat ? Aura-t-on une cohabitation, forcément musclée, entre le président de la république, et une majorité absolue conduite par Jordan Bardella ? Ou aura-t-on une Coalition forcée, soit d’extrême-gauche soit d’extrême centre bâtie sur les ruines de la macronie ?

Heureusement les Français auront le dernier mot ! Car la démocratie, c’est la loi du nombre.

Michel Taube