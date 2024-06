Suicide collectif ou renaissance nationale ? L’édito de Michel Taube

La France a besoin d’un grand sursaut car la déprime générale qui l’anime accélère son dévissage.

La décision surprise annoncée hier par Emmanuel Macron à 21h (le chef de l’Etat ne voulait-il pas manquer le coup d’envoi du match de foot France – Canada ?), de dissoudre l’Assemblée Nationale et de convoquer des élections législatives dans trois semaines est-elle un fameux coup de poker pour créer un choc républicain ou un suicide collectif ?

Commençons par l’international…

C’est saisissant : pendant que la France se tourne vers la droite nationaliste et l’extrême-gauche, l’Europe résiste plutôt bien à la montée des extrêmes ! Les forces de droite centriste vont renforcer leur pouvoir dans le prochain Parlement européen qui siègera à Strasbourg à partir du 17 juillet. Bref la France s’isole un peu plus de sa capacité à peser sur le sort de l’Europe dont elle prétend être comme l’âme et le moteur politiques.

L’empressement d’Emmanuel Macron à convoquer des élections législatives accélère notre isolement et affaiblit dangereusement le rôle de la France sur la scène internationale. Quelle sera la crédibilité de sa parole le week-end prochain en Suisse lors du Sommet pour la paix en Ukraine. Déjà qu’Emmanuel Macron n’avait finalement réuni que très peu de chefs d’Etats sur les plages de Normandie la semaine dernière pour les 80 ans du Débarquement (seul le camp occidental resserré était présent alors qu’une centaine d’invitations avaient été lancées). La Suisse fait beaucoup plus fort en réunissant quatre-vingt dix délégations pour se pencher sur le sort de l’Ukraine.

En dissolvant l’Assemblée, Emmanuel Macron affaiblit notre position très avancée sur l’Ukraine. Il avait déjà commis l’erreur stratégique d’un point de vue militaire et politicien d’oser annoncer publiquement dès février que des troupes françaises et occidentales pourraient un jour être envoyées en Ukraine. C’était de la folie de l’envisager publiquement si tôt et le débat interminable qui s’en est suivi a nourri le vote du 9 juin en France. C’était déjà une annonce suicidaire, une de plus !

Imaginez ensuite la scène : le 26 juillet prochain à 22h devant la Tour Eiffel et la Seine, Aya Nakumura chantant la Marseillaise avec Michel Sardou face à Emmanuel Macron et… Jordan Bardella ou Marine Le Pen premier ministre ! La France des droits de l’homme, de l’Europe unie, de l’universalisme olympique gouvernée par le RN ? Bienvenue dans une autre France, divisée, au bord de la guerre civile.

Bref le bilan de l’élection européenne et de la leçon qu’en a tirée le chef de l’Etat est désastreux pour la France sur la scène européenne et mondiale.

L’aventure commence le 7 juillet

Nous le disons depuis des mois : la macronie ne survivra pas à Emmanuel Macron. Mais nous n’avons pas vu l’essentiel : ce ne sont pas ses successeurs qui vont tuer la galaxie Macron en se divisant d’ici 2027, c’est Macron lui-même.

Hier à 21h, Emmanuel a suicidé la macronie et risque d’entraîner la France avec elle… Emmanuel Macron restera-t-il dans l’histoire comme celui qui aura transmis les clés du pouvoir à la droite nationaliste ?

Le chef de l’Etat n’a manifestement prévenu personne dans son camp ! Se donner quelques jours pour donner quelques chances à ses troupes de rebondir et de préparer une campagne éclair pour sauver les meubles eut été pertinent. On ne s’étonnera pas que cela tangue sérieusement dans la majorité présidentielle : Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée Nationale, a eu bien raison de regretter ce matin dans Télématin sur France 2 que le président de la République ne tente pas de constituer une coalition ou un pacte de gouvernement à LR et à d’autres. Il aurait gagné un peu de temps et porté la charge morale de la dissolution sur d’autres. Beaucoup de députés Renaissance vont repartir au combat mais surtout préparer leurs valises.

Mais puisque le peuple a toujours raison (il avait bien tort en 1933 du côté de Berlin), il va falloir laisser le peuple parler. Même si, disons-le avec force, rien n’obligeait Emmanuel Macron à dissoudre l’Assemblée nationale.

Auréolé par une large victoire hier qui faisait un peu office de revanche de l’élection présidentielle de 2022, le Rassemblement National risque fort d’engranger de très nombreux députés au soir du 7 juillet. Si l’on analyse la carte électorale des Européennes, le RN est arrivé en tête dans 93% des communes françaises. Un raz-de-marée de la France rurale, péri-urbaine et qui se lève tôt le matin pour aller bosser, elle !

Peut-être que le RN n’aura pas de majorité absolue au soir du 7 juillet mais il risque fort de s’en rapprocher ! Le Parlement sera encore plus ingouvernable qu’il ne l’est aujourd’hui avec une droite nationaliste et des Insoumis renforcés.

Car côté gauche, qu’on ne se leurre pas ! Les Insoumis ont fait un très bon score dimanche ! La carte pro-palestinienne et anti-Française Rima Hassan a payé et les quartiers populaires et islamisés ont voté massivement Aubry.

Le rebond Glucksmann ne tiendra pas longtemps face au labourage scientifique et méthodique des quartiers populaires qui commencent sérieusement à participer activement aux élections : les Insoumis et la gauche sectaire, wokiste, anti-européenne et communautariste risquent fort avec l’aide de Sandrine Rousseau de raviver la Nupes pour sauver quelques sièges de députés.

Quant à LR, nous aurions pu nous dire que tout ce psycho-drame signerait le point de départ d’une renaissance nationale ? D’un choc salutaire parmi les forces démocrates et libérales. François-Xavier Bellamy aura fait un bonne campagne mais Eric Ciotti lui a bien savonné la planche et là aussi trois semaines ne suffiront évidemment point à permettre à LR de retrouver un leadership national. Localement, ici et là, les baronnies LR et socialistes résisteront.

Aux portes du pouvoir ?

Mais oui, la marche vers le pouvoir du RN semble plus que jamais inexorable. Comme le titre Arnaud Benedetti dans son dernier livre, la question est là, devant nous : « Aux portes du pouvoir ? ».

Ceci dit, depuis hier à 21h c’est la panique dans les rangs du Rassemblement national. En coulisses, plusieurs députés confessent : « nous ne sommes pas prêts et Macron va nous envoyer à Canossa ! ».

Pire : et si c’était Marine Le Pen qui voulait prendre, elle, Matignon pour que Bardella ne lui devienne pas le Balladur de Chirac ? La France politique entre en eaux troubles.

L’auteur de ces lignes, en publiant notamment plusieurs ouvrages, a toujours été opposé à l’extrême-droite et plus particulièrement à la petite entreprise Le Pen. Mais, républicain avant tout, constatant aussi que de nombreux LR et acteurs de la société civile de qualité ont rejoint Marine Le Pen (ce que les observateurs manquent toujours d’observer), il est convaincu qu’il faudra aider le pouvoir nationaliste à s’ancrer dans une Europe rénovée, à relever son défi sécuritaire et à libéraliser l’économie française (le programme socialiste de Marine Le Pen nous inquiète grandement pour les entreprises françaises).

Bref, pour dire les choses directement : il faut souhaiter à la France que, si le RN arrive au pouvoir, c’est-à-dire à Matignon le 7 juillet, Marine Le Pen et Jordan Bardella soient les Meloni français.

Hier, la première ministre italienne a gagné les élections européennes dans son pays. Entre-temps elle avait ravalé ses velléités nationalistes pour soutenir l’Union Européenne. C’est tout le mal, le moins pire des maux, que l’on peut souhaiter à la France.

Comme nous l’écrivions en 1998, « On n’en a pas fini avec le Front national ».

Michel Taube