Attaquer Israël comme l’a fait le Hamas, c’est attaquer l’Occident, la démocratie et nos libertés. L’édito de Michel Taube

Israël est en guerre mais nous devrions tous être en guerre contre le Hamas et ses affidés islamistes, théocratiques et terroristes.

C’est une Journée noire pour Israël, l’Occident tout entier et l’Orient éclairé qui a choisi ou est en train de faire le choix de la modernité dans les pas des Accords d’Abraham. La chronique de Daniel Salvatore Schiffer exprime cette idée : We stand with Israël against Hamas.

Israël récolte aujourd’hui les fruits (pourris) que nous avons tous laissé mûrir, à force d’avoir trop louvoyé, composé avec les ennemis de nos valeurs les plus chéries (l’Union européenne apporte des financements à Gaza qui est dirigé par une entité classée dans la liste des organisations terroristes), le Hezbollah, les talibans en Afghanistan, le régime iranien des mollahs, les djihadistes, fréristes de nos banlieues, du Sahel, d’Irak et de Syrie.

Journée noire pour Israël qui traverse une période de grande fragilité : la gouvernance de Benyamin Netanyahu, ses alliances avec des ultra-religieux, la remise en question des fondements libéraux de la société israélienne, la colonisation de nouveaux quartiers arabes, sont autant de faits qui ont fait baisser les bras (jusqu’à la démission parfois) à des militaires et des responsables sécuritaires israéliens, et, – ayons le courage de le dire – ne sont peut-être pas étrangers à cet énorme échec sécuritaire vécu hier.



Journée noire pour la France aussi (l’Allemagne a habillé hier soir la Porte de Brandebourg aux couleurs de l’Etat d’Israël tandis que Anne Hidalgo se contentait d’éteindre les lumières de la Tour Eiffel, une heure avant leur extinction)… Le recensement amer des tweets des dirigeants des Insoumis, présenté par Radouan Kourak, donne la nausée. Seuls des députés comme Rodrigo Arenas , élus du XIIIème arrondissement de Paris, et François Ruffin condamnent explicitement le Hamas. On peut en effet critiquer la politique du gouvernement israélien tout en condamnant avec force la violence sauvage et criminelle dont fait preuve le Hamas.

Cette Journée du 7 octobre prouve, si l’en était besoin, qu’il n’y aura pas d’État palestinien souverain sans que le Hamas soit éradiqué (l’Actu’Folies d’Hector le dit avec force) et que des personnes ouvertes à l’autre, comme un Mohammed Dahlan (que nous avons beaucoup critiqué dans le passé mais dont nous reconnaissons et saluons le pragmatisme et le courage) en Cisjordanie qui doit coûte que coûte prendre la place d’un Mahmoud Abbas corrompu et dépassé.

La puissance destructrice, coordonnée, orchestrée dont a fait preuve le Hamas hier nous prouve que le monde n’en a pas fini avec le djihadisme islamiste. Avec cette tragédie israélienne, avec la conquête imminente du Sahel par Al-Qaïda et le Djihad islamique, avec des appels aux attentats proférés récemment contre la France et la Suède, il est à craindre que cette Journée noire du 7 octobre 2023 marque le retour des années de plomb.

Michel Taube