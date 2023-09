Qatar : le hold-up judiciaire du siècle ? Grand entretien avec Philippe Feitussi, avocat international

Philippe Feitussi, avocat international, notamment en arbitrage et conseil souverain, a accordé un grand entretien à Opinion Internationale.

L’avocat retisse la généalogie d’une relation bien singulière entre la France et le Qatar et s’interroge sur le poids et l’impact de la raison d’Etat, – nous devrions dire des raisons des Etats -, sur une décision d’arbitrage pour le moins douteuse prise par la Cour Internationale de Justice en 2001 dans un différend territorial majeur entre Bahreïn et le Qatar.

On pensait que les années Sarkozy (on se souvient de ce fameux déjeuner du président avec Michel Platini et l’émir du Qatar qui aurait scellé l’attribution de la Coupe du monde de foot 2022) avaient fondé cette relation presque incestueuse entre les deux pays.

Mais il y eut en fait un moment fondateur, nettement moins connu, et qui continue à produire des effets désastreux tant dans le Golfe qu’en France en termes de biens mal acquis et de corruption : il s’agit de cette une étrange décision d’arbitrage prise en 2001 devant la Cour Internationale de Justice à La Haye et dont l’un des juges clé a été un juge Français.

Jean-Pierre Cot, éminent professeur français de droit international, parle de “dirty stories”.

La justice française a été saisie sur la base de l’article 40 du code pénal par le député Philippe Latombe et le procureur de la République croule déjà, selon nos sources, sous les pièces à conviction.

Entretien éclairage avec Philippe Feitussi qui nous conduit à nous demander si ce contentieux judiciaire n’alimenterait pas, après le cataclysme de l’arrestation de la vice-présidente du Parlement Européen à Bruxelles l’an passé, – et avec d’autres affaires comme le sort du chef d’entreprise français Tayeb Benabderrahmane qui réclame la vérité et le soutien de la France après avoir été arrêté et torturé en 2020 -, un véritable “Qatar Gate français”.

Michel Taube

