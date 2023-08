“L’important est d’apporter de la vie aux années !” : Ghislaine Alajouanine, Commandeur de la Légion d’Honneur. L’édito de Michel Taube

Les lecteurs d’Opinion Internationale connaissent bien Ghislaine Alajouanine. Marraine de notre média, la pionnière de la télémédecine en France, Présidente de l’Académie francophone de télémédecine et e-santé, présidente du Haut conseil français de la télésanté, entrepeneuse et innovatrice au grand coeur, a été promue au grade de commandeur de la Légion d’Honneur.

Dans la promotion du 14 juillet 2023, seules 14 femmes ont droit à cet honneur et cette élévation est le juste reflet d’une vie consacrée à la médecine au plus proche des besoins de nos concitoyens.

La Légion d’honneur à un grade si prestigieux, c’est la récompense d’un long parcours, commencé dans la Creuse, poursuivi en France et partout dans le monde : signe d’une mondialisation que l’on voudrait humaniste comme Ghislaine, c’est en Afrique que cette avant-gardiste a compris avant les autres les potentialités de la télémédecine en imaginant des dispensaires mobiles dotés de liaisons satellitaires pour désenclaver les régions les plus isolées. La création de la FISSA, la Force d’intervention sanitaire satellitaire autoportée, fut une idée lumineuse, sorte de casques blancs de santé que les Nations unies auraient pu faire leur.

En France, parmi les combats stratégiques de Madame Télémédecine, la lutte contre les déserts médicaux mobilise tous ses réseaux. Car toutes les opportunités qu’offre la télémédecine forment un outil puissant de rapprochement des patients de tous les corps médicaux souvent trop éloignés des premiers. Ainsi dans un vibrant appel lancé notamment à l’occasion de RURALITIC à Aurillac dans le Cantal en août 2023, Ghislaine Alajouanine exhortait les autorités à lancer un « plan Marshall » pour la création de zones franches prioritaires et de dispensaires de télésanté.

Nul doute que cette promotion au coeur de la République (nous imaginions en 2020 Ghislaine Alajouanine nommée Secrétaire d’Etat à la télémédecine) qui résonne comme une juste reconnaissance devrait faciliter la sensibilisation du nouveau ministre de la santé Aurélien Rousseau à cet axe stratégique de la gouvernance de la santé en France.

Ghislaine Alajouanine est aussi écrivain : son livre “Plaidoyer pour la Convivance” conceptualise ses valeurs humanistes au service d’une vision pragmatique et globale de notre destin commun.

Egalement vice-présidente de la Silver Valley, Ghislaine Alajouanine a une approche intergénérationnelle dans laquelle l’auteur de ces lignes se retrouve pleinement. Ce n’est donc pas pour rien que le 7 juin dernier, lors du Forum Opinion Internationale à l’Hôtel de l’Industrie à Paris, Ghislaine Alajouanine recevait avec le jeune influenceur Kimo, une cravate orange d’Opinion Internationale.

Un moment à (re)vivre ci-dessous et au cours duquel Ghislaine Alajouanine nous gratifia d’un petit bijou de composition oratoire et de poésie… Une liberté de ton et de vie, façon Dionysos, qui anime Ghislaine Alajouanine jusque dans son style vestimentaire, une allure dont les champions de la mode devraient s’inspirer pour habiller nos aînés qui sont souvent les plus jeunes d’entre nous !

Michel Taube

