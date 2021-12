Ces cadeaux de Noël totalement insolites

Hormis les incontournables jouets et les gourmandises de Noël, faites preuve d’imagination pour mettre sous le sapin des idées qui marquent les esprits et élargissent les sourires.

Un pass Interrail

Il incarne non seulement le mode de déplacement le plus vert, mais aussi le plus économique pour sillonner l’Europe au gré des envies de son détenteur. En somme, muni de ce pass unique, vous pouvez voyager à volonté en utilisant les réseaux ferroviaires européens participants, à travers 33 pays, pendant un nombre de jours de voyage défini. Réserver un pass Interrail applicable dans un seul pays parmi les 30 Etats partenaires est également possible. Prenez le train en marche !

Prix : à partir de 167 € pour 4 jours jusqu’à 609 € pour 3 mois.

La boite à amour connectée Lovebox

A toute heure du jour ou de la nuit, loin ou à distance, recevez des messages plein d’amour ! Cette jolie petite boîte en bambou connectée permet d’exprimer sa tendresse via une application grâce à laquelle il est possible d’envoyer des photos, textes, dessins ou émojis. Chaque message devient ainsi un cadeau, tout au long de l’année. Le cœur de la Lovebox tourne lorsqu’elle reçoit un message et il suffit de soulever le couvercle pour que ce dernier apparaisse sur l’écran. Et quand les messages d’amour ne suffisent plus à faire réagir, suggérez toujours de vider le lave-vaisselle, la Lovebox ne vous en voudra pas.

Prix : à partir de 99€.

Un pull de Noël Lidl exclusif

Après le carton de ses sneakers l’an dernier, la marque allemande surfe sur la tendance du « pull moche de Noël » aux couleurs de Lidl. L’idée peut surprendre, mais elle peut surtout plaire. En plus du sapin et des différentes idées cadeaux, Lidl s’invite dans votre garde-robe avec des motifs de boules de sapin et le logo de l’enseigne. Et si le cadeau ne plaît pas ? Il suffira de le revendre dans quelques temps… en effet, les baskets qui sont parties comme des petits pains ont parfois atteint des sommes astronomiques sur le marché parallèle. Il semblerait que ces pulls qui ne seront disponibles en France qu’à partir du 16 décembre, sont déjà en rupture de stock en Belgique. Et se revendent trois à quatre fois plus cher sur Internet. De quoi permettre de renflouer les caisses après les festivités.

Prix : 9.99 €

Noé Kolanek