Mettez du bzzzzzzz sous le sapin

Fondée en 2018, Beely est une marque de pots de miel personnalisés qui bouscule l’image du miel !

Plaisir des yeux avec des designs colorés, plaisir du goût avec une sélection de miels grands crus (oui, oui, dans le miel aussi !), mais également plaisir d’offrir un cadeau vraiment unique en habillant de messages personnels ces pots de miel écolos grâce à son étiquette personnalisable.

Pour cette collection 2021, la marque ose les paresseux, lamas ou encore chats de Noël ultra colorés sur lesquels il suffira d’ajouter son texte pour personnaliser les pots.

Évidemment les entreprises dont le paresseux n’est pas la mascotte pourront personnaliser entièrement leur étiquette pour habiller les pots à leur image !

Et pour gâter les plus gourmands, 2 coffrets ont été créés pour valoriser tous les plaisirs de la ruche.

Le mot d’ordre pour ces coffrets : aussi bons pour vous que pour la planète ! car pour chaque coffret la marque finance l’implantation de 300 abeilles.

Une belle occasion pour une entreprise, d’afficher ses valeurs environnementales par un cadeau de fin d’année « 100 % made in France » (et dont une partie du prix peut être attribué à l’implantation de nouvelles ruches), et pour un particulier de surprendre son entourage tout en le régalant avec du miel français ! Mais attention aux gourmands, cette année le miel français risque de se faire rare…

Heureusement, chez Beely l’une des fondatrices vient d’une famille d’apiculteurs, ce qui a permis à la marque de tisser un joli réseau d’apiculteurs partenaires et ainsi faire face à la pénurie de miel qui touche la France. La marque se fournit donc directement et exclusivement auprès d’apiculteurs français situés dans le Gers, l’Auvergne et le Lubéron. Cela lui permet de proposer toute une variété de miel français typique de chaque terroir : Lavande, Tilleul, Châtaignier, Fleurs/Coriandre ou encore pour Noël un délicieux miel de Sapin qui sera glissé dans les coffrets !

L’atelier de création se situe près de Toulouse et les pots sont quant à eux livrés dans des emballages recyclables.

Et parce qu’ils sont aussi beaux que bons, ces pots de miel donnent envie de les déguster puis de les garder, comme un souvenir du message qu’ils transportent.

Précisions

Tarifs : de 3.5 € HT à 37,70 € HT pour les professionnels

de 7 € TTC à 34,90 € pour les particuliers

Infos pratiques :

Des pots de 60 gr et 125 gr et des coffrets à personnaliser

Pour choisir son modèle et commander : https://beely.fr

Manque d’inspiration : https://www.instagram.com/beely.fr/

Expédition sous 72 h

Deborah Rudetzki