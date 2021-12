Changer la donne avec son assiette

Voilà une idée de cadeau immatériel et ludique pour un Noël 100 % écolo et rigolo : une Masterclass qui fait rimer appétit et écologie. Par quel changement commencer pour me tourner vers une alimentation durable ? Qu’est-ce qui a le plus d’impact ? Puis je continuer à manger des protéines animales ? Quels enjeux posent la saisonnalité, le transport, le mode de production ?

En tant que consommateur, il est difficile de répondre à toutes ces questions. De ce constat est né le podcast « Sur le Grill d’Écotable » (70 épisodes sont disponibles) avec pour objectif de décrypter les grandes thématiques liées au contenu de nos assiettes. Afin de donner des connaissances et des clés concrètes pour se mettre en action, Fanny Giansetto, co-fondatrice d’Écotable et animatrice du podcast, invite Estérelle Payany, journaliste et autrice culinaire. L’émission prendra la forme d’une Masterclass le samedi 22 janvier 2022 de 14 h à 16 h. L’objectif affiché par les organisateurs ? Sensibiliser le plus grand nombre à l’alimentation durable en donnant 7 clefs pour agir face à l’urgence climatique.

Dans une formation qui alternera les prises de paroles théoriques et les capsules vidéos de gestes pratiques en cuisine, Fanny Giansetto et Estérelle Payany partageront leurs connaissances et astuces sur les questions alimentaires. Viande et produits laitiers, poisson, végétal, saisonnalité, transport, produits exotiques et labels seront les sept thématiques abordées et illustrées lors des deux heures de Masterclass. Les participants pourront poser leurs questions aux animatrices tout au long de la formation.

Prix de l’inscription en ligne : 29 €

Deborah Rudetzki