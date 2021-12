Idées malignes pour cadeau écolo

Agir en faveur de l’environnement tout en faisant plaisir : optez pour les cadeaux écolos ! Ventes de papiers cadeaux recyclés en hausse, frais de transport réduits, préférence donnée à la consommation locale : dans l’intérêt d’un rééquilibrage de leurs rapports avec la nature, les Français modifient peu à peu leur mode de consommation. Du verre organique à de la lingerie verte, découvrez notre sélection de cadeaux écolo pour cette fin d’année.

Zéro déchet

Pour Noël cette année, pourquoi ne pas opter pour des cadeaux responsables, et initier les petits et grands de son entourage au zéro déchet ?

Le bento, ces boîtes d’origine asiatique pour transporter le repas de façon compartimenté, se pare cette année à l’occasion des fêtes d’une robe étoilée avec la collection en édition limitée « Constellation ». Ses deux compartiments hermétiques emboitables permettent d’apporter en toute simplicité un déjeuner complet au bureau dans une lunchbox élégante ! Le petit plus ? On peut l’emballer dans un sublime Furoshiki (carré de tissu traditionnel japonais) pour un cadeau 100 % zéro-déchet !

Il existe aussi une version bento pour enfant personnalisable, garantit sans BPA et compatible avec le micro-ondes, avec une bouteille nomade réutilisable : ce set déjeuner à l’effigie du héros aux cheveux d’or ravira les papilles des minis aventuriers, que ce soit à l’école ou en sortie pique-nique !

MB Original Constellation : 47,90 €

MB Furoshiki : 14,90 €

Pack Le Petit Prince® — Planète : 49,80 € Comprenant : 1 MB Trésor Le Petit Prince® Planète et 1 gourde MB Positive S Le Petit Prince® Planète (33 CL)

Un livre pour cuisiner au fil des saisons

Pour ne plus se faire gronder parce qu’on a tendance à cuisiner les courgettes en janvier et les brocolis en hiver, le livre Cuisiner au fil des saisons propose de célébrer les saisons en articulant des recettes en accord avec la période de l’année.

Prix : 16 € 50.

Réinventer la lingerie sans faire dans la dentelle

La proposition que formule l’entreprise Nénés Paris au travers de sa collection de sous-vêtements se veut séduisante à la fois pour les femmes et la planète. Culottes et soutiens-gorge sont confectionnés à partir de coton bio et de fibres 100 % recyclées et certifiées utilisant des fins de rouleaux et des chutes de tissus produits par l’industrie textile générant moins de besoins en eau et moins de CO2.

Les maillots de bain, de même, sont issus de plastiques récoltés dans les océans par l’entreprise Seaqual. Soyez sexy ET responsable, Nénés Paris promet une planète plus green tout en transformant les femmes en queens.

Prix : à partir de 30 €.

Des verres organiques

La collection 0405 de la société Frama réinvente la tradition du verre soufflé en sublimant ses aspérités. Avec un souffle continu, le verrier donne ainsi forme à des vases, coupes à champagne et autres bouteilles sculpturales en s’appliquant à utiliser des matières naturelles. Une véritable plus-value pour l’environnement.

Prix : à partir de 40 €.

Deborah Rudetzki et Noé Kolanek