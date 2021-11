Orchestre culinaire

Des centaines de personnes, réunies en tablées aux côtés de chefs renommés préparent ensemble des recettes savoureuses et écoresponsables, au cœur de la Cité des sciences et de l’industrie… Un atelier de cuisine géant à ne pas manquer le week-end des 4 et 5 décembre. Cet événement est à découvrir en parallèle de la nouvelle exposition temporaire Banquet, qui met à l’honneur les multiples plaisirs que procure la gastronomie.

Tablier noué à la taille, en famille, seul ou avec des amis, passionné de gastronomie ou simplement amateur de cuisine saine, le visiteur se transforme le temps d’un week-end en cordon bleu.

Pendant deux jours, quatre toques de renom, la franco-brésilienne Alessandra Montagne, celle qui a fait vibrer Top Chef cette année, Chloé Charles, le chef exécutif d’Eataly, Fabrizio Cosso et celle à qui l’on doit le renouveau de la cuisine africaine, Anto Cocagne orchestrent des recettes originales et inédites conçues pour l’occasion.

Sur scène, chaque chef filmé et équipé d’un micro, prépare en direct sa recette, étape par étape, durant une heure et demie. En salle, 250 participants, placés à des postes de travail, la suivent à la lettre pour obtenir un met délicieux qu’ils dégusteront sur place.

Les plus jeunes, dès 3 ans, pourront, au cours d’ateliers de 45 minutes imaginés pour eux, se familiariser à la cuisine de saison, concocter des plats gourmands et généreux mais surtout… régaler leurs papilles !

Pour vous inscrire à l’atelier, cliquez ici.

BANQUET, LA NOUVELLE EXPOSITION TEMPORAIRE

Pour sa première exposition temporaire de la saison 2021-2022, la Cité des sciences et de l’industrie vous invite à un grand banquet, avec un voyage de la cuisine à la table, où sciences et gastronomie ne font qu’un. Pour le plus grand plaisir de vos papilles comme celui de vos neurones, la Cité a conçu un parcours immersif inédit avec la complicité du chef Thierry Marx et l’aide de scientifiques de renom. Moment universel de célébration et de partage, le banquet est aussi une expérience sensorielle intime qui mobilise autant le goût que la vue, l’odorat, l’ouïe ou le toucher. Banquet propose de savourer un moment inoubliable, aux ressorts multiples, sociologiques et anthropologiques mais aussi chimiques et physiques: une occasion appétissante de rappeler la joie d’être et de bien manger ensemble !