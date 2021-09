La Martinique est officiellement une Réserve mondiale de Biosphère !

Le Comité International du programme Homme et Biosphère de l’UNESCO, réuni du 13 au 17 septembre à Abuja (Nigeria), a officiellement attribué à la Martinique le titre de Réserve de Biosphère. Une prestigieuse reconnaissance obtenue pour l’ensemble du territoire terrestre et marin en récompense d’un intense travail de terrain mené par l’Association Martinique Réserve de Biosphère durant 4 ans, sous l’énergique présidence de Nathalie de Pompignan.

La Martinique, un modèle de concertation avec la population

La qualité des travaux et la participation active de la population à la procédure de candidature ont été saluées par le jury. En effet, des réunions populaires ont eu lieu dans toutes les communes de l’île pour déterminer les atouts naturels et culturels de la Martinique, ainsi que ses savoir-faire.

Ainsi, l’association Martinique Réserve de Biosphère est née de la volonté première de Contact-Entreprises, association locale de chefs d’entreprise, dans le but de mobiliser la société martiniquaise pour relancer l’attractivité du territoire. Elle est allée à la rencontre des autorités locales et des habitants des 34 communes, de septembre 2018 à octobre 2019. 34 réunions publiques de co-construction du dossier de candidature, au cours desquelles 4.500 personnes se sont exprimées lors d’ateliers consacrés à 4 thématiques :

Préservation et valorisation des richesses naturelles

Préservation et valorisation des richesses culturelles

Développement et valorisation des savoir-faire, produits et services en lien avec un développement soutenable

Promotion de la recherche scientifique et de l’éducation à l’environnement.

Forte des atouts du territoire mis en avant par la population et de leurs propositions d’actions, l’association a constitué le dossier de candidature particulièrement dense.

Jamais une telle démarche de co-construction n’avait été entreprise jusque-là !

Une reconnaissance mondiale, levier de développement économique et social soutenable et outil puissant de communication

Le programme Homme et Biosphère de l’UNESCO a été créé en 1971 pour promouvoir des territoires engagés dans une démarche de développement économique et social soutenable tout en préservant leurs richesses naturelles et culturelles locales.

Une Réserve de Biosphère n’impose aucune réglementation et ne s’appuie sur aucun pouvoir réglementaire. Elle émane d’une volonté locale et se caractérise par une démarche de co-construction de la candidature du territoire par ses habitants.

La Martinique intègre désormais un réseau de coopération mondiale (714 territoires Réserves de Biosphère dans 129 pays), régionale (14 Réserves de Biosphère dans 8 pays de la Caraïbe) et nationale (14 Réserves de Biosphère en France dont 2 ultra-marines, la Guadeloupe et la Polynésie).

Cette désignation permet à l’ensemble de la Martinique d’être valorisée sur la scène internationale, d’accroître son attractivité et sa visibilité touristique, de bénéficier ainsi de retombées économiques et sociales et de coopérer avec des pays faisant face aux mêmes défis, à l’échelle mondiale, régionale et nationale.

La démarche et le succès de la candidature de la Martinique illustrent la détermination et l’engagement des Martiniquais. Elles ont été menées à bien grâce aux talents et à l’implication de tous. Mais surtout grâce à la détermination et l’énergie débordante de la présidente Nathalie de Pompignan. Elle témoigne de la volonté martiniquaise de participer à la mise en place d’une ambition collective, fondée sur un développement économique et social soutenable du territoire et sur la préservation de ses richesses naturelles et culturelles.

Emmanuel de Reynal et Alain Dupouy

https://martinique-biosphere.fr/