Le mois de septembre est décidément riche en événements culinaires !

Le grand festival de cuisine nomade revient faire frémir sa grande marmite du 16 au 19 septembre 2021 aux anciennes usines Fagor Brandt de Lyon. Pour sa 5ème édition, le Lyon Street Food Festival annonce la couleur : un week-end chargé en découvertes et en rencontres. Qu’elles soient culinaires, musicales ou bien humaines, la promesse d’un frénétique parcours sensoriel attend les festivaliers !

Après plus d’une année loin des plaisirs de la table, l’événement propulsera sur le devant de la scène plus de 100 chefs impatients de croiser le fer devant un public enfin retrouvé. Qu’ils soient étoilés (Sébastien Vauxion **, Mathieu Viannay**, Vivien Durand*, Jean-Michel Carrette*, Romain Hubert *, le MOF Joseph Viola…), cuistots émergents, bistronomes talentueux ou artisans de la street-food, ces héros des fourneaux seront mis au défi : sortir de leur cuisine, retrouver un public affamé, dégainer des plats dingues et porter leur talent là où on ne les attend pas. Plus que jamais, l’équipe Nomad Kitchens, qui produit le festival, est déterminée à embarquer les visiteurs dans un safari culinaire haut en couleur !

« Se nourrir les uns les autres ! », c’est le crédo du festival !

Celui-ci prendra la parole autour de quatre axes : valorisation du territoire, transmission, mixité et écoresponsabilité. Pour cette édition, Nomad Kitchens mise sur le partage, l’engagement et la consommation responsable. Tout au long du festival, ce sont plus de 200 ateliers participatifs qui seront proposés : cours de cuisine, œnologie, street art, danse, sports de rue, sensibilisation aux pratiques écoresponsables….

Anne-Sophie Pic, la cheffe la plus étoilée au monde (8 étoiles pour l’ensemble de ses restaurants) est la marraine de ce Festival 2021 ! En 2021, Anne-Sophie Pic entame une virée hors des sentiers battus et lance son food-truck : un tube Citroën, entièrement customisé comme un objet d’art ambulant.

« Intégrer la steet-food, c’est continuer à éveiller ma curiosité pour l’univers de toute la cuisine et cultiver ma passion pour les ingrédients, annonce-t-elle. J’ai souhaité intégrer dans cette version de la street-food l’univers dans lequel je construis mes plats, le locavorisme, la cuisine française tout en gardant une grande ouverture sur le monde. C’est aller à la rencontre des gens, rendre accessible la créativité de la Maison au quotidien à un prix très abordable. »

Mais le Lyon Street Food Festival, c’est aussi un voyage des sens. Associer poulet yassa, bière belge traditionnelle, street-food asiatique et pépites du territoire lyonnais… Hum ? C’est possible ! L’Afrique sera en effet à l’honneur avec 20 chefs représentant les 5 grandes régions africaines pour initier les festivaliers à la richesse de leur gastronomie.

Petite escale à Bruxelles également avec la découverte de la jeune garde de chefs belges, sans oublier une sélection de mousses d’exception. Enfin, un corner « Asia street market » emmènera les visiteurs dans les rues parfumées du Japon, du Vietnam et de Thaïlande.

Street art et concerts seront aussi de la partie pour ce festival que nous irons suivre à Lyon pour vous faire vivre les moments les plus intenses de cette édition qui s’annonce d’ores et déjà joyeuse et gourmande.

Lyon Street Food Festival

Usines Fagor Brandt

Du jeudi 16 au dimanche 19 septembre 2021

Entrée 9 € (6 € enfant)

Portions de 4 à 5 €

Deborah Rudetzki