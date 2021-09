Avec les confinements successifs, les Français ont – et c’est un effet bénéfique – retrouvé le goût de cuisiner et nombreux sont ceux qui ont décidé de faire leur pain ou leurs brioches. C’est pour eux et pour tous ceux qui n’ont pas encore tenté l’aventure du pétrissage que Déborah Dupont-Daguet, propriétaire de la Librairie Gourmande à Paris, a écrit ce livre. Après le succès de ses deux premiers livres, Le Cookie de nos rêves et Les Boulettes de nos rêves, elle a conçu La Brioche de nos rêves, afin de démocratiser la brioche, une pâtisserie souvent jugée difficile à réaliser à la maison. Des plus classiques aux plus originales, l’autrice propose de piocher parmi 60 recettes inédites dont une vingtaine de recettes de chefs, regroupées dans un livre qui allie technique et gourmandise.

Quelle levure, poolish et autre amidon utiliser ? Comment réussir l’étape du pétrissage ? Quelles sont les différentes possibilités de les façonner ? Ne paniquez pas, comme les précédents ouvrages de Déborah, ce livre joyeux répond à toutes les questions de l’apprenti briochier. Et si vous ne réussissez pas du premier coup, le SAV de la brioche propose des cas pratiques de ratés et vous expliquent pourquoi vous vous êtes plantés et surtout, comment éviter que les erreurs se reproduisent.

Plus aucune excuse : le dimanche, c’est brioche maison, moelleuse, levée et dorée !

Deborah Rudetzki