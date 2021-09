Le goût de Paris

Taste of Paris, c’est un événement délicieux qui a lieu chaque année dans le cadre prestigieux du Grand Palais. Pour cette édition 2021, vivez cette expérience culinaire formidable au sein du tout nouveau Grand Palais Ephémère. Rendre la gastronomie accessible au plus grand nombre, voilà l’ambition de ce festival qui se déroule du 16 au 19 septembre. Taste of Paris rassemble en un seul lieu le meilleur de la scène culinaire parisienne actuelle, l’occasion de se régaler de plats incontournables des restaurants parmi les plus iconiques, désirables et excitants du moment. L’attente est parfois longue (notamment le samedi soir) pour acheter les mini-plats, mais vous pourrez clamer haut et fort : j’ai mangé étoilé !

Car démocratiser l’accès à la gastronomie, c’est l’objectif affiché de Taste. Avec des portions vendues entre 6 et 12 € là où les repas dans leurs restaurants valent 100, 150, 200 € et même plus.

Ainsi, les triples macarons Kei Kobayashi (qui proposera par exemple un tartare de saumon légèrement fumé, écume de tomate épicée et caviar Kristal) et Frédéric Anton, mais également des jeunes talentueux comme Manon Fleury, Nina Métayer, Julia Sedefdjian, Thibaut Spiwak, Alexandre Marchon ou Quentin Lechat seront présents parmi les nombreuses personnalités derrière leurs stands qui accueilleront les curieux et les gourmets. Sans oublier les stars de Top Chef Mohammed Cheikh, Mathias Marc ou Mory Sacko. Étudiez bien le programme, cette année, tel un line-up de musique, les chefs ne viendront parfois qu’une seule journée sur les quatre, alors choisissez bien !

En plus d’un food-court d’exception comme vous l’aurez compris, Taste of Paris, c’est aussi un marché gourmand, des animations pour les enfants, un bar à champagne Laurent Perrier, des masterclasses sur la grande scène, des cours de cuisine en partenariat avec Electrolux : Philippe Chronopoulos (Le palais royal), Jean Sevegnes (Le café des ministères) ou Lucy Chen (Bao) seront quelques-uns des experts avec lesquels vous pourrez suivre des ateliers et mettre la main à la pâte. Au boulot !

Taste of Paris

Grand Palais Ephémère, Champs de Mars, Paris

Du 16 au 19 septembre

Entrée : à partir de 22 €

Deborah Rudetzki