Viva Omnivore !

Le Festival Omnivore s’est tenu au parc floral le week-end dernier. 200 chefs, 120 masterclasses, des tables rondes pour rencontrer les cuisiniers les plus tendance du moment. Le festival de la « jeune cuisine » qui fête tout de même ses 16 ans avait vu les choses en grand. Dans le foodcourt, une trentaine de stands proposaient à manger et à boire en mode street-food, dont David Rathgeberg (restaurant L’Assiette, Paris 14ème) qui sortait là de sa cuisine habituelle, raffinée et gourmande.

Sur les 5 scènes, on a vu défiler des pointures telles Alexandre Gauthier (restaurant La Grenouillère**), Thierry Marx évidemment, l’incontournable Pascal Barbot, Florent Ladeyn qui vient chaque année, la doublement étoilée Stéphanie Le Quellec, le pâtissier Christophe Michalak, le très grand cuisinier Michel Bras, les triplement étoilés Alexandre Mazzia et Mauro Colagreco. On a pu admirer Mory Sacko qui a fait fureur à Top Chef, tout comme Matthias Marc, le p’tit jeune qui monte Thibaut Spiwack (Anona, Paris 17), la créative Alessandra Montagne, Diego Delbecq (restaurant Rozo*, Marcq-en-Barœul), Nina Métayer (pâtisserie Delicatesserie au Printemps du Goût), Adeline Grattard (Yam’tcha*, Paris), Manon Fleury (Elsa*, Montecarlo), le chocolatier Jacques Génin et sa fille, la relève, Jade, Sébastien Vauxion et son restaurant (2 macarons Michelin) consacré aux desserts, parmi de nombreux talents.

Le Pérou était à l’honneur cette année, avec la présence des chefs Virgilio Martinez et son épouse Pia Leon, meilleure cheffe du monde selon le World 50 Best. Le couple, à la tête de Kjolle a fait l’objet d’un épisode de la série documentaire Chef’s Table sur Netflix. Les deux artistes travaillent une grande majorité de produits typiquement péruviens. Fou furieux ultra créatif, Virgilio utilise dans sa cuisine « 180 ingrédients dont 50 % sont complètement inconnus ».

Une autre star péruvienne était présente sur la scène Liquide : Aaron Diaz (à ne pas confondre avec le bellâtre du cinéma mexicain), pilier du monde international du bar et grand amateur de gin, depuis deux décennies qu’il a migré de la cuisine au back bars. Son Carnaval, fondé en 2018 à Lima après s’être musclé les avant-bras autour du monde, a été le théâtre de l’avènement de l’innovant Cocteleria Conceptual.

La gastronomie péruvienne a été élue huit années de suite comme la Meilleure destination culinaire du monde, par les World Travel Awards. En partenariat avec Prom Peru, Omnivore Food Festival permettait de comprendre pourquoi le pays est devenu une destination incontournable. Un important stand présentait le maïs violet, les différentes variétés de pommes de terre (2300 sont répertoriées au Pérou !), cafés, cacaos et autres curiosités péruviennes : du cuchuro (une algue colorée très nutritive), des mashuas (tubercule au goût sucré et anisé), du quinoa noir et de la kiwicha (graine d’amarante).

Vendredi après-midi, l’École Ducasse, partenaire du festival, accueillait, en pre-opening, des masterclasses autour dequatre ceviche – un classique au poisson blanc avec des oignons, aux langoustines, une version veggie avec des carottes et un dernier aux fruits – et une huatia, plat typique à base de pomme de terre, utilisé comme une cocotte à l’intérieur de laquelle ont cuit à l’étouffée des super aliments.

Les stands étaient animés, le soleil au rendez-vous, bref, une édition haute en couleur qui a, une fois de plus, séduit les professionnels et les gourmets.

Deborah Rudetzki