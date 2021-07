Fiertés ultra-marines sous drapeau tricolore

C’est dans un contexte tout particulier que nos athlètes se sont préparés à la grande compétition des jeux olympiques de Tokyo qui débutera officiellement ce vendredi 23 juillet. La crise sanitaire, à l’origine du report des JO de 2020, n’a pourtant pas effacé la motivation débordante des 51 Ultramarins (sur une délégation française de 378 athlètes au total) qui vont tenter de rafler les médailles d’or sur le sol nippon.

Il est vrai que depuis le premier sprinter Maurice Carlton en 1936, de nombreux athlètes originaires des Outre-Mer n’ont cessé de briller à travers les décennies. De Roger Bambuck (Guadeloupéen), seul sprinter français à détenir le record du 100m, en passant par Marlène Canguio (Guadeloupéenne), spécialiste de la course de haies et déjà présente à Tokyo pour représenter le drapeau tricolore en 1964, sans oublier le palmarès mémorable de Marie-José Perec, les Outre-Mer peuvent s’enorgueillir d’avoir un vivier de talents tous azimuts.

Des parcours inspirants, bien que teintés de difficultés que vous aurez plaisir à découvrir dans le nouveau documentaire « La case du siècle JO : Des îles en or » (disponible en replay sur France TV).

Plongeons donc ensemble dans l’aventure des JO de Tokyo avec un florilège d’athlètes ultramarins à suivre pendant les deux prochaines semaines :

Teddy Riner : nous l’appellerons « le collectionneur de médailles ». Originaire de la Guadeloupe, il détient le titre de double champion olympique de Judo en 2012 et 2016 et décuple champion du monde. Le poids lourd est bien décidé à décrocher sa troisième médaille d’or olympique malgré sa récente blessure. Une compétition spectaculaire à ne manquer sous aucun prétexte !

Jeremy Flores : le Réunionnais fait partie de la première équipe française à participer aux JO d’été. Sacré champion d’Europe Junior de surf dès 2005, il enchaîne les compétitions et se retrouve même au neuvième rang mondial. Pour la première fois, la France sera représentée dans cette discipline et Jeremy Flores nous dévoilera ses meilleures figures aux côtés de Michel Bourez et Pauline Ado. Malgré des vagues « minuscules » pour le moment, on espère avoir de beaux exploits ces prochains jours.

Mélanie de Jésus Dos Santos : malgré son jeune âge, ne vous méprenez pas ! La Martiniquaise compte bien montrer de quoi elle est capable dans sa discipline, la gymnastique artistique. Du haut de ses 21 ans, elle détient actuellement le record de la Française la plus titrée aux championnats d’Europe. Rien que ça !

Ysaora Thibus : pratiquant le fleuret, la Guadeloupéenne Ysaora Thibus connaît une ascension fulgurante, collectionnant les médailles d’or aux championnats de France entre 2011 et 2019, elle rafle de nombreuses médailles d’argent et de bronze aux championnats d’Europe et du monde. À la fois compétitrice hors pair, et communicante engagée, elle a profité du confinement pour créer le média « Essentiellestories » où elle donne la parole à des sportives entre ses séances d’entraînement intenses. Une personnalité qui n’a pas fini de nous étonner.

Rudy Gobert : originaire de la Guadeloupe, ce basketteur professionnel évoluant au Jazz de l’Utah est sacré 3 fois meilleur défenseur NBA de l’année. Il reçoit également plusieurs médailles de bronze, notamment lors de la coupe du monde de 2019. D’une nature très ambitieuse, les hostilités commenceront avec entrain dès dimanche 25 juillet et, comble de la compétition, Rudy Gobert devra affronter les États-Unis ! Un match qui devrait faire date !

Si les athlètes ultramarins ont ramené 17 médailles lors des Jeux olympiques de Rio en 2016, la crise sanitaire ne semble pas avoir effleuré la détermination et l’enthousiasme des sportifs !

« Le sport est bien affaire de frissons » nous disait Jean Dion, nous attendons donc d’être submergés par cette énergie et nous sommes déjà fiers de tous nos athlètes français ! Alors « en piste », Mesdames, Messieurs, nous avons hâte de vivre les émotions que vous allez nous procurer !

Meryl Dupouy

Martiniquaise, l’auteure est consultante en communication et réseaux sociaux.

Elle contribue à la rubrique Outre-Mer d’Opinion Internationale.