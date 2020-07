Abd al Malik et Barbara Pompili… Les personnalités surprise les plus citées qui pourraient entrer au gouvernement Castex

D’après nos sources et en croisant les « rumeurs » qui circulent le plus, et sous toutes réserves des choix définitifs qui seront faits au plus haut sommet de l’Etat, Barbara Pompili prendrait le ministère de l’écologie. La Présidente de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale est une ancienne membre du parti Europe Ecologie Les Verts et a été Secrétaire d’Etat à la biodiversité sous François Hollande avant de rejoindre LREM.

A la culture, présentée comme une priorité par Jean Castex, le rappeur et poète Abd al Malik, héritier d’Albert Camus, né à Strasbourg (enfin un Alsacien au gouvernement depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à l’Elysée) serait l’une des grosses surprises de ce casting gouvernemental.

Les noms de Frédéric Thiriez à la Justice, avocat et ancien président de la Fédération de Football Professionnel, et de Jean-Michel Blanquer à l’Intérieur, circulent aussi avec insistance.

Mais tous ces noms sont peut-être des diversions pour mieux préparer en toute sérénité le vrai casting gouvernemental… Réponse imminente…

Michel Taube