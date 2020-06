Alléluia, Emmanuel Macron a revêtu un masque chirurgical à son arrivée au Sommet du G5 Sahel en Mauritanie !

Incroyable mais vrai, ce n’est pas une Actu’Folies. Le chef d’Etat d’un pays qui compte plus de 30.000 morts recevait hier soir le président d’un pays endeuillé par 50 décès. Le premier…

Voici les confessions en force d’ordonnance médicale d’une confinée qui a osé se chloroquiner malgré les interdictions des autorités sanitaires et qui est sortie de la crise ! La chanceuse ! Diagnostic La…

Dans un contexte où l’information est disponible d’une manière presque instantanée et où les images amplifient considérablement les effets, la pandémie du Covid-19 a obligé les gouvernants à prendre des décisions de…

Comment, en dix points, se poser quelques questions sur l’identité de ce virus du Covid-19, son traitement par les médecins et notre rapport à la médecine et à l’autorité en général ? Le…

Eovi Mcd Santé et Services a placé la télémédecine au cœur de ses priorités depuis plusieurs années. Durant la crise, nos dispositifs de téléconsultation et télé-expertise ont trouvé toute leur pertinence dans…

Hier Jean-François Delfraissy, le président du Conseil scientifique et immunologiste, qui épaule le chef de l’Etat dans la gestion de la crise sanitaire a expliqué que la pandémie est actuellement « contrôlée » et qu’elle…

Ils sont des milliers, peut-être beaucoup plus, comme Stéphane Attal [notre photo] à souffrir le martyr depuis qu’ils sont guéris du Covid-19… Alors que la revue anglaise Lancet remet en cause l’étude…

Ce sera donc le 2 juin : la liberté et non plus les interdits. Mais pourquoi attendre cinq jours pour déconfiner le pays alors que la France est déjà en zone verte…