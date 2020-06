JamaisSansMonMasque ? Emmanuel Macron reçoit sans masque son homologue tunisien, Kaïs Saïed, masqué.

Incroyable mais vrai, ce n’est pas une Actu’Folies. Le chef d’Etat d’un pays qui compte plus de 30.000 morts recevait hier soir le président d’un pays endeuillé par 50 décès. Le premier ne portait pas de masque, le second oui. C’est le monde à l’envers. Et en terme d’égard pour son homologue plus âgé que lui, 62 ans, n’étions-nous pas à la limite de l’indélicatesse ?

Pour une première visite officielle d’un chef d’Etat en France depuis le confinement, – honneur à la Tunisie, le président de la République française ne donne vraiment pas l’exemple.

Monsieur Emmanuel Macron, je vous propose de faire vôtre ce # : #JamaisSansMonMasque !

Michel Taube