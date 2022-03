Covid-19 : La France fait tomber les masques alors que le monde couve une reprise de la pandémie

Hormis dans les transports et dans les établissements de santé, le port du masque n’est plus obligatoire en France malgré une réminiscence de cas. Si la situation se détériore légèrement dans le pays et en Europe, celle-ci devient inquiétante en Asie. La Chine a décrété un retour du confinement dans plusieurs villes.

67 millions de Français peuvent désormais dévoiler leur visage dans les lieux clos pendant que plus de 20 millions de Chinois sont actuellement confinés. Ce 14 mars signe un lundi chargé de paradoxes dans le monde. À Shenzhen, métropole chinoise reliant Hong Kong au régime communiste, 17 millions de personnes subissent une mise sous cloche après que 3 393 cas ont été détectés dans le pays dimanche 13 mars.

Ces données – qui enchanteraient quiconque en Europe – ont pourtant ravivé la politique « zéro Covid » en Chine. Son taux de cas quotidiens n’a jamais été aussi élevé en deux ans de pandémie. Résultat : les 700 000 habitants de Yanji ont également été confinés, tandis que les écoles font portes closes à Shangaï jusqu’à nouvel ordre. On le sait, la Chine fait gronder sa population en appliquant ses radicales mesures anti-Covid à la moindre flambée de cas, aussi petite soit-elle. Tous les tests positifs enregistrés manquent de plus d’être signalés par les autorités de santé nationales dans bien des cas.

Sa situation sanitaire reste cependant incomparable à la moyenne de 53 385 tests positifs quotidiens constatés en France durant les sept derniers jours. Et la tendance enregistrée est à la hausse : +17 % par rapport à la semaine dernière. Toutefois, la France a choisi la voie de l’assouplissement en conservant le port du masque obligatoire uniquement dans les transports en commun et les établissements de santé.

« La prochaine vague en Europe a commencé »

Eric Topol, chercheur au Scripps Research Institute aux Etats-Unis, a averti les Européens : « La prochaine vague en Europe a commencé », analyse-t-il sur Twitter à la vue des courbes statistiques de la pandémie. Parmi les nations les plus touchées : les Pays-Bas, dont la recrudescence de cas a été la plus nette sur le Vieux-Continent. Plus de 65 000 nouveaux cas positifs enregistrés dimanche 13 mars contre environ 46 000 dix jours auparavant.

The next wave in Europe has begun pic.twitter.com/2qm4JzOqit — Eric Topol (@EricTopol) March 12, 2022

L’Allemagne occupe la deuxième place du podium européen avec une hausse de 20 % du nombre de cas journaliers sur la dernière semaine glissante. Une détérioration qui a poussé le ministre de la Santé allemand, Karl Lauterbach, à mettre en garde sa population en avertissant que « l’Allemagne se trouve dans une situation critique ». L’inquiétude concerne en premier lieu le milieu hospitalier, qui observe entre 200 et 250 de ses patients mourir de la Covid chaque jour depuis le rebond pandémique. Bien derrière, la France enregistre quant à elle une moyenne de 114 décès journaliers dus au coronavirus sur la même période.

Olivier Véran, le ministre de la Santé français, « se montre [de fait] extrêmement vigilant […] face à ce phénomène de rebond », même s’il sait « la charge hospitalière continue de baisser », en raison de son « ralentissement », constaté récemment.

L’Asie dans une situation alarmante

Outre le cas de la Chine, l’Asie se révèle être le continent où la situation sanitaire se dégrade le plus, suivi de près par l’Océanie. Le Vietnam inquiète particulièrement les épidémiologistes par l’impressionnante circulation du virus observée : + 63 % en sept jours avec désormais une moyenne tutoyant les 200 000 cas journaliers.

Over 12,500 staff at Hong Kong’s overloaded pubic hospitals contracted Covid during 5th wave; A&E chief in tears https://t.co/sTOCD7lkYZ pic.twitter.com/roWiQO9luH — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) March 10, 2022

Mais la Corée du Sud bat en revanche tous les scores, enregistrant sur la période le plus grand nombre de contaminations supplémentaires en valeur absolue (270 000 tests positifs / jour) et rapporté à sa population (environ 4 000 cas hebdomadaires pour 100 000 habitants).

L’heure reste toutefois à l’espoir malgré la nouvelle crue contrastée de cas selon les régions du monde. Le taux élevé (57.2 %) de vaccination mondiale diminuant les formes graves de la maladie, le nombre de décès quotidiens poursuit sa baisse : -12 % à échelle planétaire depuis une semaine. Et la tendance en France gonfle les statistiques : les décès hospitaliers pour cause de Covid sont en effet en décrue de 25 %.

Espérons désormais que l’assouplissement des mesures n’enraye pas le phénomène.

Noé Kolanek