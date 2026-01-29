Opinion Internationale est un média indépendant, sans publicité. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l’utilisation de Cookies. Pour en savoir plus, consultez notre politique de confidentialité ici.
Aujourd’hui ce festival fête ses dix ans avec les parcours des cinéastes exemplaires. En Invitant des réalisateurs au parcours remarquable afin que les spectateurs découvrent comment leur chemin a permis d’influencer un changement…
En ce mois de janvier 2026, un contraste saisissant s’impose à quiconque observe la situation iranienne avec honnêteté. D’un côté, des manifestations massives en Iran, et notamment les 8 et 9 janvier,…
Les derniers chiffres de l’économie martiniquaise cessent d’être des statistiques pour devenir un cri d’alarme. La Martinique vit ce moment. Sous l’impulsion des autonomistes emmenés par Serge Letchimy et des indépendantistes à…
Patrick Pilcer Bonjour. Vous êtes conseil et expert sur les marchés financiers et tenez une chronique d’actualité dans Opinion Internationale. Merci de nous répondre sur les enjeux de l’approche des prochaines élections…