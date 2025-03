Dear Mister Trump, transcendez-vous ! La tribune de Ghyslaine Pierrat

Entre nous, le chemin de l’isolationnisme va-t-il vous donner cet ardent désir d’honorabilité ?

Va-t-il montrer au monde votre désir de revanche, votre nouvelle empreinte ?

Vous, vous qui affichiez, il y a 6 semaines à peine, un si bel optimisme et un volontarisme politique qui, malgré certaines maladresses, suscitaient la curiosité de tous, à défaut d’espérance !

Qu’avez-vous donc écouté comme sirènes toxiques ?

Qu’avez-vous exprimé comme propos minimalistes ?

Et maintenant, que vous avez affiché votre animosité au Sieur Zelensky, que le tacticien Poutine se lèche les babines, que l’Europe, courroucée, a exprimé sa désapprobation, que le roi Charles a adoubé le même Zelensky ?

Allez vous vivre, tout seul, avec vos tocades entouré de béni-oui-oui-terrorisés ?

Nous ne sommes plus ni des enfants, ni des jeunes loups. Nous sommes et devons être en responsabilité, habités par, à notre niveau respectif, de responsabilité et de gravité. On parle de 3ème guerre mondiale comme jamais, de guerre nucléaire.

D’une part, le Président Zelensky, que je regarde dans sa nudité d’être, a eu les bons réflexes alors que la pression était démesurée, l’agressivité au maximum, le tout dans un lieu mythique : le bureau ovale. Il a réagi en homme d’État.

Le Président Zelensky a résisté.

Le Président Zelensky a eu du sang froid, du courage et en plus de la dignité.

D’autre part, la bêtise et la prétention se sont invitées. N’a-t-il pas reçu, sous nos yeux ahuris, devant nos écrans de télévision, en mondovision, des leçons de politesse déplacées, sur sa tenue vestimentaire, sur le manque de mercis, de reconnaissance. Faux. Sur la Fox TV, il a, en plus, renouvelé les mille mercis.

Passons à plus sérieux.

Zelensky : c’est un homme « en » guerre.

À sa façon, il reste un guerrier qui essaye de sauver l’Ukraine, injustement/sauvagement attaquée. Il veut rester ce guerrier-là. Ne pas s’attendrir.

Et, il est venu vous voir et chercher la paix !

Et, on lui parle de costume-cravate, de politesse.

Résultat : De l’artifice. De l’esbroufe. Des fâcheries. Vous, l’amoureux du pragmatisme : il est où le concret époustouflant de cette rencontre ?

De surcroît, quand 2 chefs d’États se parlent en public. Leur statut est sacré : les témoins privilégiés, ministres et autres se taisent.

Mister le Président Trump, l’étiquette en politique a ses exigences. Elle est importante. Le monde vous regarde. La Chine vous observe et moqueuse, elle sourit…

Y a-t-il un nouveau Trump ? Plus averti, plus intelligent, plus étonnant ?

Ou on reprend le même avec la même fin ?

Il y a un passeport subliminal pour obtenir une considération planétaire.

Faites-en le vôtre.

Étonnez-nous.

La postérité se mérite.

Dans toute société humaine organisée, il y a un minimum de règles à suivre.

C’est le respect des convenances, la politesse, le savoir-vivre, la bienséance, le décorum, les bonnes manières, les règles de conduite, la bonne éducation… Appelez ça comme vous voulez.

Je voudrais vous dire aussi :

La campagne est une chose. Je salue le travail de ma confrère, spin doctor, Suzie Wiles, à ce sujet.

Mais, la gestion politique d’un mandat est différente pour vous. La communication politique est vitale. La communication politique a définitivement changé de dimension. Intégrez-la !

Mister Trump, vous n’êtes toujours pas entré dans les habits de président des États-Unis Unis.

2025 : vous n’êtes plus seulement Donald Trump.

Vous vous devez « d’incarner » la fonction.

Vous devez, chaque jour, raisonner en tant que Président des États-Unis. Pas à l’emporte-pièce, pas borderline, pas à l’imprévisibilité qui peut devenir votre future marque de fabrique péjorative !

Vous voulez être différent.

Soit.

Acquiescez un positionnement identitaire stratégique d’image noble et dessinez votre empreinte. Le temps file vite.

Tout s’est tellement accéléré.

Cher Mister Trump, cher Président, je ne doute pas de votre volonté et même à travers cette intelligence animale/instinctive, qui vous caractérise.

En toute sincérité, j’espère qu’il y a un chemin jusqu’à votre indépendance d’esprit, votre clairvoyance, le juste et le brio.

Décidez le juste.

Reprenez tous les dialogues qu’il faut.

Bousculez à bon escient et donnez de l’oxygène politique à vos interlocuteurs mondiaux.

Évitons la 3ème guerre mondiale.

J’attends.

Nous attendons tous…

Ghyslaine Pierrat

French Spin doctor