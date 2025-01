Rue Oudinot, le Petit Matignon des Outre-mer. La chronique de Yves-Léopold Monthieux

La question se pose régulièrement de savoir pourquoi il y a un ministre des Outre-mer (ex-DOM – TOM) puisque nous sommes Français ? Autrement dit, une bonne administration des pays dits des Outre-mer ne peut-elle pas se passer d’un organe de liaison ? La coordination de la gestion de l’Outre-mer par un même département ministériel serait-elle intellectuellement inepte et techniquement inopérante ? En réalité, pour ceux qui conceptualisent cette idée, elle est politique. Même si le bon sens apparent conduit de nombreux candides à y adhérer.

Dès lors, faudrait-il supprimer l’étape du ministère pour permettre aux représentants de l’Outre-mer de traiter des affaires de leur pays respectif directement avec les ministères thématiques ou directement avec le Premier ministre ? En réalité, placé auprès du Premier ministre, ce cabinet ne serait-il pas l’équivalent du ministère des Outre-mer, qu’il soit hébergé à Matignon ou à la rue Oudinot ?

La suppression de cet intermédiaire aurait une odeur de “continuité territoriale”, selon le principe que tout intermédiaire entre Matignon et la Collectivité territoriale de Martinique est de nature à contrarier ce prolongement. En même temps, d’après le mantra “je ne discute pas je négocie”, la volonté de jouer égal à égal au plus haut niveau de “l’État français” s’en trouverait facilitée. Avantage pour certains et inconvénient pour d’autres, la nomination d’un ministre d’État à cette fonction renforce l’efficacité du ministère, mais raffermit l’étape qui réduit l’accès au Premier ministre.

Le nouveau ministre des Outre-mer a donc la possibilité de prendre des décrets comme le Premier ministre. Cette distinction donne du corps à la phrase de Jacques Chirac qui connaissait un brin sur la question : “Le ministère de l’Outre-mer est un petit Matignon”.

Yves-Léopold Monthieux

Auteur de l’ouvrage « Décembre 1959 à Fort-de-France, témoignage d’un lycéen ».