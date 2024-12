Vivre-ensemble en Martinique… avec l’association Tous Créoles !

C’est dans le bruissement des palabres autour de plusieurs punchs, entre l’écho des mémoires partagées et les horizons ouverts de la Martinique, qu’est née une idée simple mais puissante : « faire de nos différences une œuvre collective ». Un slogan, une vision, mais surtout une démarche incarnée par l’association Tous Créoles, créée en 2007 par Roger de Jaham et Gérard Dorwling-Carter.

Cette naissance ne relève pas du hasard. La Martinique, terre façonnée par des siècles d’histoire mouvementée, par la rencontre parfois douloureuse des cultures et des identités, avait besoin d’un espace où l’on pourrait respirer et construire ensemble. À cette époque, les débats identitaires et mémoriels, loin d’être apaisés, laissaient flotter un parfum de méfiance. Face à ces lignes de fracture, Tous Créoles s’est imposée comme une réponse humaniste, audacieuse et fédératrice : réunir, dialoguer, construire.

Co-présidée aujourd’hui par Gérard Dorwling-Carter et Dorothée de Reynal, l’association œuvre au rapprochement des Martiniquais, sans distinction d’origine ou de statut. Elle tente d’abattre les murs qui séparent encore les groupes sociaux de l’île : Békés, Noirs, Indiens, Chinois, Zoreils… Car, comme le dit si bien la devise de l’association, nos différences, si on sait les voir, sont des richesses. Là où certains se concentrent sur ce qui divise, Tous Créoles choisit de cultiver ce qui unit.

Un dialogue concret et vivant

Mais Tous Créoles, ce n’est pas un simple mot d’ordre, c’est une présence concrète sur le terrain, une “avancée de petits pas”. Sa démarche prend vie à travers des actions variées et conviviales, qui font résonner l’esprit du dialogue. Des conférences publiques “Vérité et Conciliations”, où l’histoire se raconte sans tabous et ouvre les débats, toujours avec bienveillance. Des rencontres littéraires, où les mots tissent des ponts entre les imaginaires. Des visites dans les écoles, car c’est en parlant aux générations futures que l’on ancre le vivre-ensemble dans la durée. Des interventions médiatiques et des rassemblements populaires en familles, entre amis… L’approche de Tous Créoles dépasse en effet le champ intellectuel pour s’inviter dans la vie quotidienne, dans ces petits instants de convivialité où les barrières s’effacent. L’association se veut une sorte de « maison commune », où toutes les voix peuvent se poser et se répondre, sans crispation.

Une nécessité pour la Martinique d’aujourd’hui

L’enjeu pour Tous Créoles va au-delà des cercles militants : il s’agit de retisser les fils du tissu social martiniquais. Dans une société insulaire marquée par des inégalités persistantes, des cicatrices historiques encore sensibles, et parfois par un malaise identitaire, cette démarche d’apaisement est non seulement salutaire mais nécessaire.

C’est un acte de résistance face à l’indifférence, face aux discours de repli. C’est un acte d’amour pour la Martinique, pour cette terre dont la diversité est la plus grande richesse. Faire de nos différences une œuvre collective, c’est rappeler que nous avons plus à gagner en marchant côte à côte qu’en nous regardant de travers. Car nous avons un avenir commun à bâtir.

L’apport d’une vision positive

Dans un monde où les divisions font souvent plus de bruit que les unions, Tous Créoles choisit de mettre en avant les valeurs de paix, de dialogue et de réconciliation. Sa communication, toujours positive, s’attache à montrer en vérité ce que les Martiniquais partagent : une histoire, une culture, un attachement viscéral à leur île.

Il y a dans cette démarche une invitation à l’humilité : accepter l’autre dans sa différence, c’est aussi accepter une part de soi que l’on ignore encore. Comme un tableau collectif où chaque couleur, chaque nuance a sa place.

L’association Tous Créoles nous donne ainsi une leçon d’humanité : se rassembler, ce n’est pas oublier d’où l’on vient, c’est choisir où l’on veut aller ensemble, c’est faire acte de volonté commune. Une ambition qui, en Martinique comme ailleurs, devrait inspirer chacun d’entre nous.

En ces temps où les crispations identitaires refont surface, l’initiative de Tous Créoles prend tout son sens. Car, en définitive, le vivre-ensemble est une construction de chaque instant, un projet qui nous engage tous. Parce que les ponts valent mieux que les murs…