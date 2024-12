En Martinique, Noêl se chante et se danse !

Décembre en Martinique ne rime pas avec froid et neige, mais avec chaleur et convivialité créoles qui mêlent saveurs et musiques dans une ambiance festive. Ici, Noël est une fête à vivre avec tous ses sens, une période où l’on partage la joie de vivre Antillaise au rythme des « chanté-Noël ».

Le fameux jambon de Noël à l’ananas est sans doute le plat emblématique de la saison. Sa préparation commence des jours à l’avance, entre le salage et la cuisson lente au four, sublimé par des rondelles d’ananas caramélisées qui apportent une touche sucrée-acidulée irrésistible. Sur les tables festives, il est souvent accompagné de boudins noirs – ces boudins parfumés aux épices – et des fameux petits pâtés salés, fourrés à la viande ou au poisson, dont la recette se transmet de génération en génération.

Pour arroser ces festins, impossible de résister au shrubb, cette liqueur traditionnelle à base de rhum infusé avec des écorces d’orange et des épices. Confectionné plusieurs semaines avant Noël, il incarne l’art de la patience et l’amour du fait-maison, offrant une explosion de saveurs au premier verre. C’est aussi le sésame des premiers chants. Car ce qui rend le Noël martiniquais si singulier, ce sont les « chanté-Noël » du mois de décembre. Ces soirées musicales, où se mélangent cantiques chrétiens et refrains créoles, rassemblent familles et amis autour d’un buffet bien garni. On y danse, on chante à tue-tête et on se laisse emporter par cette ferveur collective, qui transcende les différences générationnelles et sociales.

Le Filao, arbre de Noël traditionnel

Quant au sapin de Noël, il laisse souvent la place à des alternatives locales comme le Filao, option la plus traditionnelle pour les Martiniquais. Son feuillage est semblable à celui d’un sapin mais est moins dense.

Sa forte croissance permet de couper des branches jeunes et de les assembler avec du cordage pour recréer la forme conique typique du sapin. Décoré de guirlandes et illuminé, le filao devient alors l’arbre de Noël par excellence.

Pour certains habitants, c’est aussi une question d’identité.

Outre le filao, d’autres plantes locales trouvent leur place dans les maisons martiniquaises pour célébrer Noël. Le Fleuri-Noël, la fleur de canne ou encore le Poinsettia, souvent appelé « Étoile de Noël », servent d’ornements naturels pour décorer les intérieurs.

Certains préfèrent revisiter la tradition avec créativité, en utilisant des matériaux naturels comme le bois flotté ou encore avec des plantes locales.

Découvrir Noël en Martinique, c’est embrasser une tradition riche de goûts et d’émotions, une invitation à la fête et au partage. Alors, pourquoi ne pas décider de vivre cette expérience l’année prochaine, les pieds dans le sable et le cœur au chaud ?

