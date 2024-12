🎁 Une belle idée cadeau de Noël 🎁 Un beau-livre de cuisine sur une spécialité de la cuisine aveyronnaise

À court d’idĂ©es, il y en a une qui fait fureur chaque annĂ©e, ce sont les livres de cuisine.

Leurs contenus sont de plus en plus variĂ©s. Ils sont mĂȘme devenus des objets de dĂ©coration intĂ©rieure.

Ces ouvrages de plus en plus nombreux dans les librairies s’imposent comme une Ă©vidence, et pour plusieurs raisons. Le livre de cuisine fonctionne toute l’annĂ©e, mais c’est vrai qu’Ă NoĂ«l, c’est un joli cadeau. DĂ©jĂ parce que les livres sont beaux.

Mais aussi parce que c’est quelque chose de tangible Ă la diffĂ©rence des recettes trouvĂ©es sur Internet ou sur les rĂ©seaux sociaux oĂč il n’y a pas de matĂ©rialitĂ©. Vous pouvez les glisser dans votre bibliothĂšque, dans votre cuisine, ou mieux, l’exposer sur votre table du salon. DĂ©sormais, il fait partie de la dĂ©coration.

Depuis le Covid, les Français se sont remis derriÚre les fourneaux. Alors pour Noël, les ventes de ces livres de cuisine bondissent chaque année. Dans des librairies spécialisées cela peut représenter 40 à 50% du chiffre.

En 2023, plus de 5 millions de livres de cuisine avaient été vendus.

Et pour l’occasion, nous vous proposons de dĂ©couvrir l’une des derniĂšres parutions des Ă©ditions Editions Toute Latitude / Terres d’excellence de notre Ami, Laurent Tranier, notre Chef de rubrique AmĂ©riques Latines.

Il vient de publier un nouveau beau-livre sur une des spécialités aveyronnaises, sa région de coeur : la fouace et ses 50 nuances !

Il Ă©tait une fouace… en Aveyron, de Nadia Creyssels.

De village en village et de cuisine en cuisine, Nadia Creyssels a rassemblĂ© les artisans boulangers, les chefs restaurateurs, les gourmands de toutes obĂ©diences. Le rĂ©sultat est sans prĂ©cĂ©dent : 50 nuances de fouace d’Aveyron et d’ailleurs mais aussi la recette des Ă©chaudĂ©s, de la croquante, du soleil, du massepain… et une infinitĂ© de moments partagĂ©s autour de ce gĂąteau du lien par excellente. Lien entre les Ăąges de la vie, entre les gĂ©nĂ©rations, entre les gens.

Pour se régaler sans modération !

Editions Editions Toute Latitude / Terres d’excellence

A cette occasion, Laurent Tranier a eu les honneurs de France 3 Midi-PyrĂ©nĂ©es pour prĂ©senter son travail d’exception d’Ă©diteur.