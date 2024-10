Frédéric Devèze, directeur du Paris Manga & Sci-Fi Show : « Les mangas et la pop-culture, un fait de société devenu bien français ! »

Michel Taube : Monsieur Devèze, merci d’avoir accepté de répondre à Opinion Internationale. Vous êtes à la tête du Paris Manga & Sci-Fi Show, un événement phare de la pop culture en France qui se tient à Paris Nord Villepinte ce week-end. Comment définissez-vous exactement cet événement ?

Frédéric Devèze : C’est un salon qui réunit tout ce qui touche de près ou de loin à la science-fiction, au manga, et à la pop culture en général. Nous accueillons environ 58 000 visiteurs, et l’événement s’étend sur plusieurs thématiques : le manga, la culture japonaise, le cinéma, le jeu vidéo, ainsi que des domaines comme les comics, les webséries ou encore la K-pop. Ce salon est devenu incontournable pour les jeunes entre 20 et 40 ans.

Quelle est l’importance de cet événement et qu’est-ce qui attend les visiteurs ce week-end à Paris-Nord Villepinte ?

Nous avons déménagé à Paris-Nord Villepinte il y a environ deux ans, après plusieurs années à Porte de Versailles. C’est un lieu plus grand qui nous permet d’accueillir un large public. Ce week-end, les visiteurs pourront profiter de nombreuses animations, des stands variés, des invités de renom, et des compétitions comme le Katanga Contest. Nous avons aussi des concerts, dont un groupe de K-pop français en pleine ascension.

La pop culture est omniprésente en France aujourd’hui, mais quand est-elle véritablement arrivée ?

Je dirais que la pop culture, telle qu’on la connaît, est arrivée en France dans les années 80 et 90. Cela a commencé avec l’arrivée du manga et avec l’émission du Club Dorothée. À l’époque, c’était un véritable phénomène, et aujourd’hui, la France est devenue le plus grand consommateur de mangas après le Japon. Le Club Dorothée a vraiment ouvert la voie à cette passion pour la culture japonaise et ses dessins animés.

Comment définiriez-vous la pop culture ? Est-ce simplement un ensemble de loisirs ou un véritable art de vivre ?

La pop culture est bien plus qu’un ensemble de loisirs. C’est un phénomène culturel à part entière qui englobe des domaines aussi variés que le cinéma, les séries télé, les mangas, les jeux vidéo, et même la publicité. C’est une manière de vivre, une façon de voir le monde à travers des références communes, qu’elles soient issues de la science-fiction, des super-héros ou de la K-pop. Ce n’est pas juste un phénomène passager, mais quelque chose qui fédère des passions et qui transcende les générations.

Pour qualifier cette culture, vous évoquez des couleurs flashy et des passions déchaînées. Est-ce que l’adjectif “sucré” pourrait convenir ?

« Sucré », oui, pourquoi pas. C’est une culture qui est souvent visuellement très colorée, avec des tons vifs et attractifs. Cela attire l’œil, tout en offrant une grande diversité de contenus. C’est une culture inclusive et parfois décalée, qui touche à de nombreux genres et thématiques.

Quels sont les grands noms de la pop culture aujourd’hui, notamment en France ?

En France, on peut citer des figures importantes comme Luc Besson, qui, avec des films comme Le Cinquième Élément, a clairement marqué la pop culture. Mais ce sont surtout les grandes stars américaines du cinéma ou les acteurs de séries qui sont les plus identifiés à ce mouvement. Quant à la K-pop, elle connaît un succès fulgurant ici aussi, et des groupes français émergent comme Starseed’Z, que nous accueillons ce week-end.

Vous parliez plus tôt du Katanga Contest. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Oui, il s’agit d’un concours de cosplay très populaire. La manche française de cette compétition se tient chez nous, au salon, avec une finale qui aura lieu en Italie. Les participants se déguisent en leurs personnages préférés, principalement issus du manga et des jeux vidéo.

En conclusion, quel message aimeriez-vous faire passer aux parents et aux anciens qui voudraient venir ce week-end découvrir ce nouveau monde ?

J’invite tout le monde à venir avec l’envie de s’amuser et de découvrir de nouveaux univers. Paris Manga & Sci-Fi Show, c’est avant tout un lieu de partage où chacun peut trouver quelque chose qui le passionne. Que vous soyez fans de manga, de science-fiction, ou de jeux vidéo, il y a forcément quelque chose pour vous.

Propos recueillis par Michel Taube

Tout savoir ici sur le Paris Manga & Sci-Fi Show,