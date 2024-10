« So Far Away » de Nicolas Peyrac : un voyage poétique, un livre émouvant

« Quand on aime regarder, on trouve mille raisons d’emprisonner l’instant, l’endroit, la lumière et ces petits riens du temps qui passe, mais restera toujours là pour nous, grâce à l’image emprisonnée à jamais pour qu’on s’en souvienne et que chaque émotion autour d’elle nous dise encore une fois je suis là. »

C’est ainsi que Nicolas Peyrac que l »on connaissait comme célèbre chanteur, introduit un beau livre de sa composition qui révèle son autre vie, celle de photographe.

Nicolas Peyrac, artiste aux multiples talents, nous invite à un nouveau voyage. Après avoir marqué plusieurs générations avec ses chansons intemporelles, il revient aujourd’hui avec un projet aussi personnel qu’universel : la sortie de son livre de photographies « So Far Away », aux éditions Ramsay, est une véritable ode à la beauté du monde, bien plus qu’un recueil d’images.

À travers son objectif, Nicolas Peyrac capte l’essence des paysages qu’il a traversés lors de ses nombreux voyages. Chaque photographie révèle une histoire, un instant figé dans le temps, teinté d’émotion et de profondeur. Mais aussi, un retour aux sources, en Bretagne, ville de son enfance, à la nostalgie qui donne du baume au cœur.

Ce qui rend cet ouvrage unique, c’est l’association des mots et des images. Connu pour sa plume poétique et son regard bienveillant sur la vie, Nicolas Peyrac accompagne chaque photo d’un texte sensible et puissant. Ses mots, empreints d’émotion et de poésie, résonnent avec la profondeur de son âme, et invitent le lecteur à une introspection, à une rêverie, à une redécouverte du monde qui nous entoure.

À travers cet ouvrage, Nicolas Peyrac souhaite partager son amour pour ce qui est beau, ce qui est fragile, ce qui est grand. Ses photos sont des fenêtres ouvertes sur des émotions, et ses mots, des ponts qui relient le lecteur à ce qu’il ressent en les découvrant.

Nicolas Peyrac, de son vrai nom Jean-Jacques Tazartez, publie aussi un 24ème album, D’ici ou d’ailleurs, composé de 22 titres inspirés par les Moody Blues et leur disque mythique Days of Future Past.

Nicolas Peyrac continue donc de surprendre et d’émerveiller par sa capacité à capturer l’émotion, que ce soit à travers la musique ou, aujourd’hui, à travers ses photographies.

Macha Baute