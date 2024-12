L’ANCTS et ses membres apportent leur soutien à Mayotte et réaffirment l’importance de la solidarité territoriale face aux crises majeures

Suite au passage dévastateur de l’ouragan qui a frappé Mayotte, l’ensemble des membres de l’ANCTS tient à exprimer son soutien total aux populations affectées, ainsi qu’aux services de sécurité et de secours mobilisés sans relâche pour protéger les habitants et rétablir l’ordre public dans des conditions particulièrement éprouvantes.



En effet, ces événements mettent en lumière le rôle essentiel joué par ces forces de sécurité locales, qui assurent une présence de proximité indispensable pour garantir la tranquillité publique et accompagner les populations dans la gestion de la crise.

« Face à cette tragédie, nos pensées vont aux familles touchées et à tous les agents des forces de sécurité, des services municipaux et des équipes de secours, qui font preuve d’un engagement remarquable et d’un courage exemplaire pour assurer la sécurité et l’assistance aux citoyens », souligne Gerlove Yokota, le président de l’ANCTS.

L’ANCTS souligne l’importance cruciale de la solidarité nationale dans ces circonstances exceptionnelles et appelle chacun d’entre nous à renforcer son soutien pour accompagner les collectivités territoriales de Mayotte, gravement touchées par cette catastrophe.

L’ANCTS a donc lancé une collecte de fonds destinée à soutenir plus spécifiquement les policiers municipaux, ASVP et gardes champêtres touchés par cette crise humanitaire.

L’association a déjà contribué avec un premier don de 500 euros : http://dons-mayotte.ancts.fr

« Les collectivités de Mayotte doivent pouvoir compter sur un accompagnement solide pour reconstruire, se relever et préparer l’avenir dans les meilleures conditions possibles », insiste le président de l’ANCTS.

L’ANCTS et l’ensemble de ses membres se tiennent à la disposition des acteurs locaux et nationaux pour contribuer, dans la mesure de leurs compétences, aux travaux visant à renforcer la résilience des territoires face aux catastrophes naturelles, tout en soutenant les agents qui en assurent la sécurité et la stabilité.

M. Gerlove YOKOTA

Président de l’ANCTS