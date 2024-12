L’Etat et les entreprises se mobilisent pour Mayotte

Selon nos sources, après le passage dévastateur du cyclone Chido, plus rien n’est debout. La totalité de l’habitat précaire est détruite sur l’île et la toiture d’une bonne partie de l’habitat en dur est arrachée.

Seul le port de Longoni possède des infrastructures intactes. L’aéroport n’a plus de balisage ni de tour de contrôle, mais il est en état de fonctionnement pour les vols militaires. La priorité essentielle étant de rétablir des lignes civiles : l’Aviation civile a dépêché des experts.

Le service de réanimation et les urgences de l’hôpital, gravement endommagé, ont été remis en service. Les voies de circulation sont très touchées.

L’électricité manque au Rectorat, rendant les téléphones inutilisables et empêchant le contact avec 95% des établissements. Le nombre de victimes et l’état des centres d’accueil restent inconnus.

Les policiers sont mobilisés pour participer au nettoyage des accès et ainsi permettre aux secours de se déplacer, comme par exemple à Mamoudzou. Leur déploiement vise également à prévenir les pillages.

Pour les Formations Militaires de la Sécurité Civile (ForMiSC), des unités de l’Armée de Terre qui appartiennent à l’arme du Génie, l’objectif principal est de dégager les axes routiers, notamment sur le nord de l’île. Des moyens de renfort en personnels et en matériels arrivent de l’hexagone et de la Réunion. Des renforts en gestion de crise, en production d’eau, en dégagement d’itinéraires et en postes médicaux avancés sont prévus. Ce sont 177 FORMISC qui sont arrivés dimanche en fin d’après-midi. Le navire militaire Floréal arrive ce lundi avec un hélicoptère à son bord.

Des entreprises impactées mais mobilisées

Selon notamment le Medef de La Réunion, les entreprises et l’économie locales sont à terre.

Au sein de la société SMAE, la Mahoraise des Eaux, les usines ne fonctionnent plus. La remise en eau est une priorité pour l’île car l’absence d’eau est lourde de périls supplémentaires.

Chez EDM, Electricité de Mayotte, la ligne HTV fonctionne à nouveau permettant de réalimenter Mamoudzou et Longoni, avec une priorité donnée à la prison, le SDIS de Kaweni et l’usine de production d’eau.

Dans la société DTM, le nouveau nom de la STM Les Barges, 1 grand bateau est percé et 4 sont en attente d’expertise. Les 47 marins sont en attente de relogement et leurs ateliers ont été détruits.

Les stations Total vont être réquisitionnées.

Les grandes enseignes se mobilisent : le groupe GBH implanté à La Réunion et à Mayotte (Carrefour Mamoudzou) a expédié à la demande de la préfecture 18 palettes de riz sur le bateau militaire qui partait ce dimanche pour Mayotte. De même, un porte-conteneurs de la CMA sera affrété mercredi.

Michel Taube