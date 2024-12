Le monde économique martiniquais appelle chacun à la responsabilité face au risque d’échec du protocole Vie chère.

Fortement mobilisés pour répondre aux attentes des consommateurs dans le cadre du protocole “vie chère”, nous, acteurs économiques martiniquais, déplorons les graves conséquences de la censure du gouvernement Barnier. Cette décision rend caduque l’inscription de la baisse de TVA sur les produits de grande consommation ainsi que les mesures de compensation des frais d’approche et la négociation des tarifs export dans le PLF, empêchant de fait son application au 1er janvier 2025.

En cascade, la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM), qui avait conditionné la baisse de l’octroi de mer à cette réduction de TVA, pourrait renoncer à cette mesure. Ainsi, c’est l’ensemble de l’édifice patiemment élaboré lors des différentes tables rondes qui s’effondre. Les entreprises qui s’était engagées à répercuter ces baisses sur leurs prix de vente, se retrouvent dans l’incapacité de le faire dans le calendrier prévu. Rappelons que l’objectif de baisse des prix de 20% en moyenne ne peut résulter que de l’addition des contributions de chacun : Etat, collectivité, entreprises.

Malgré cette situation exceptionnelle, et grace notamment au volontarisme exprimé par la CTM, les entreprises maintiendront leurs engagements et feront leur part comme prévu en janvier 2025. Elles regrettent cependant que cet effort ne suffira pas à atteindre l’objectif global, et insistent pour que les mesures du protocole “vie chère” ainsi que des dispositions de continuité territoriale (neutralisation des frais d’approche), soient inscrites dans le prochain PLF du nouveau gouvernement Bayrou.

L’État ainsi que les quatre députés martiniquais – paradoxalement signataires du protocole mais également de la censure – doivent assumer clairement leurs responsabilités. Il est impératif que ces acteurs trouvent immédiatement des solutions concrètes, comme convenu, afin de permettre aux entreprises de tenir leurs engagements et de redonner ainsi du pouvoir d’achat aux concitoyens.

Nous appelons chaque acteur, qu’il soit politique ou institutionnel, à agir avec responsabilité pour répondre aux attentes des Martiniquais et préserver les avancées de ce protocole.

