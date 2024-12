Martinique : pour Contact-Entreprises, les familles et les entreprises ont les mêmes intérêts !

L’association Contact-Entreprises fédère de nombreuses entreprises martiniquaises, en lien étroit avec les corps constitués comme la Chambre de Commerce et d’Industrie présidée par Philippe Jock et d’autres organisations patronales. Contact-Entreprises a une ambition : « réduire l’écart entre la réalité de l’entreprise et les préjugés persistants afin de libérer le potentiel entrepreneurial martiniquais ». La crise de la vie chère a mis en lumière l’impérieuse nécessité d’œuvrer à cette ambition.

Or selon Contact-Entreprises, les intérêts des entreprises locales et des familles martiniquaises sont menacés par la chute du gouvernement Barnier. Il est urgent qu’un nouveau gouvernement entre donc en fonction.

Son président, Jean-Yves Bonnaire [notre photo], a publié un communiqué pour souligner son inquiétude devant les conséquences du renversement du gouvernement de Michel Barnier et les retards pris dans la constitution du nouveau gouvernement.

Ainsi, dans ce même communiqué, » l’association Contact-Entreprises exprime sa profonde inquiétude à la suite de l’adoption de la motion de censure qui a entraîné la chute du gouvernement français. Ce renversement met en péril plusieurs mesures essentielles pour l’économie de la Martinique, notamment celles prévues dans le Projet de Loi de Finances (PLF) et le Projet de Loi de Finances de la Sécurité Sociale (PLFSS) pour 2025.

La caducité des dispositions budgétaires impactera directement des secteurs clés de notre économie, comme le BTP et l’agriculture, qui attendaient des mesures de soutien vitales, avec notamment le classement du secteur de la construction en “secteur de compétitivité renforcée” « .

Par ailleurs, la baisse de la TVA prévue dans le cadre du protocole « vie chère » ne pourra être mise en œuvre, compromettant toutes les baisses qui devaient en découler afin d’alléger le coût de la vie dès janvier prochain.

Enfin, la reconduction des dispositions propres à la LODEOM, essentielles à la majorité des entreprises martiniquaises, voit sa mise en application reportée, ce qui rajoute de la complexité dans les décisions de création d’emplois à court et moyen termes.

Face à ces incertitudes, le monde économique martiniquais regrette profondément cette situation qui ajoute de la crise à la crise et appelle les responsables politiques à agir rapidement pour préserver les équilibres économiques et sociaux de la Martinique, et restaurer la confiance des entreprises.

Contact-Entreprises réaffirme son engagement pour la défense des intérêts des entreprises locales et des familles martiniquaises, et restera vigilant face aux évolutions des décisions nationales.

Michel Taube