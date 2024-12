La Martinique, capitale mondiale du rhum : une ambition à portée de verre. La chronique d’Emmanuel de Reynal

La Martinique, joyau des Caraïbes, n’a pas qu’un paysage à offrir. Elle possède un trésor liquide, une signature d’excellence : le rhum agricole AOC, unique au monde. Cette appellation d’origine contrôlée, gage d’une qualité inégalée, offre à notre île une opportunité en or : devenir la capitale mondiale du rhum et positionner le spiritourisme comme pilier central d’une stratégie touristique ambitieuse, innovante et différenciante. Cette ambition est portée par les rhumiers de Martinique à travers notamment leur groupement professionnel, le CODERUM. Ces rhumiers sont nombreux à ouvrir leurs sites à des expériences publiques intenses, qu’elles soient culturelles, patrimoniales ou tout simplement festives. Un visiteur qui viendrait en Martinique sans passer par l’habitation Clément, la distillerie JM, le Château Depaz, ou encore le Musée Saint-James (et tant d’autres lieux…), n’aurait pas réussi son séjour !

Un modèle inspirant : l’Écosse et son whisky

Regardons l’Écosse : son whisky a transcendé la simple boisson pour devenir un vecteur de rayonnement international. Distilleries historiques, festivals dédiés, routes thématiques… Tout un écosystème touristique s’est bâti autour de ce spiritueux. Pourquoi la Martinique ne suivrait-elle pas cette voie ? Notre rhum a tout pour rivaliser : une qualité reconnue, une histoire riche et un savoir-faire ancestral. Il ne manque qu’un véritable plan de valorisation touristique pour transformer cette richesse en moteur économique puissant.

Bien que beaucoup d’initiatives convergent déjà vers cette vision, il est bon de formuler nos axes stratégiques, et de veiller à ce qu’ils soient portés collectivement, aussi bien par nos élus, que par le CMT (Comité Martiniquais du Tourisme), les professionnels, et bien sûr les citoyens martiniquais. Il y en a trois principaux :

1. L’immersion dans l’univers du rhum

La Martinique regorge de distilleries, chacune avec son histoire, ses techniques et son identité. Il s’agit de les réunir sous une bannière commune (Terre de Rhum ?) pour proposer une offre cohérente et immersive :

Des circuits organisés : à l’image des routes du vin, créer une « Route du Rhum Agricole » qui traverse l’île, reliant les distilleries iconiques, les plantations de canne à sucre et les différents patrimoines du rhum.

Des expériences immersives : visites interactives, ateliers de distillation, dégustations thématiques. Clément et JM offrent à cet égard des expériences exceptionnelles. Mais d’autres distilleries, plus petites, notamment la nouvelle distillerie A1710, propose également des prestations très inspirantes.

Un musée phare : un espace dédié à l’histoire et à la culture du rhum, avec des expositions modernes et captivantes. À l’instar de la Cité du vin à Bordeaux, cet espace pourrait incarner à lui seul le positionnement de “Capitale mondial du rhum”, et serait un point majeur d’attractivité touristique.

Des événements d’envergure internationale

Un festival annuel du rhum : un rendez-vous incontournable pour les amateurs du monde entier, avec des dégustations, des concours, des masterclasses et des conférences sur le patrimoine du rhum.

Des compétitions de mixologie : mettre en lumière les cocktails à base de rhum et le savoir-faire des bartenders martiniquais.

Des partenariats internationaux : collaborer avec des chefs étoilés et des marques prestigieuses pour créer des expériences gastronomiques autour du rhum.

Une communication puissante portée aussi par le CMT

Un branding fort : positionner la Martinique comme la « capitale mondiale du rhum », avec un logo, un slogan et des campagnes de communication ciblées.

Une digitalisation de l’expérience : créer une application dédiée qui propose des itinéraires, des audioguides, et des contenus immersifs en réalité augmentée.

Un storytelling inspirant : raconter l’histoire de notre rhum à travers les hommes et les femmes qui le produisent, les traditions qui le façonnent, et les paysages qui le nourrissent.

Le développement du spiritourisme autour du rhum agricole a des impacts multiples sur les plans économiques, culturels et même environnementaux en encourageant notamment une production agricole durable et respectueuse des écosystèmes.

Le rhum agricole AOC n’est pas qu’une boisson, c’est une partie de notre âme, un symbole de notre résilience et de notre créativité. Faisons de cette richesse une locomotive pour le tourisme martiniquais, en alliant innovation, tradition et excellence. Certes, la Martinique a de belles plages, comme beaucoup d’autres îles ; mais elle a quelque chose d’exceptionnel que d’autres n’ont pas : le meilleur rhum du monde, le seul à disposer d’une Appellation d’Origine Contrôlée.

Alors, cap sur la Martinique, la capitale mondiale du rhum !

Emmanuel de Reynal

Chef d’entreprise