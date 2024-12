La France a besoin d’un gouvernement technique pour sortir de la crise

La démission de Michel Barnier suite à la motion de censure votée par une alliance improbable entre la gauche radicale et le Rassemblement National ouvre une nouvelle page de l’histoire politique française. Ce gouvernement, déjà fragilisé par les divisions internes et l’inaction, a finalement été balayé par des partis plus soucieux de leur opportunisme que de l’intérêt général. Mais cette censure n’est qu’une étape dans une crise politique profonde qui nécessite une réponse ferme et pragmatique : un gouvernement technique, apolitique, capable de redonner à la France une direction claire.

Regarder ailleurs pour s’inspirer

La solution n’est pas nouvelle. En Italie, Mario Monti a pris les rênes du pays en 2011, à la suite d’une crise économique dévastatrice, avec un gouvernement de technocrates. Son action fut décisive pour rétablir la crédibilité économique du pays. La France doit suivre cet exemple : il est temps de se débarrasser des rivalités partisanes et de laisser place à des experts, non pour une gestion à court terme, mais pour réformer en profondeur.

Quelles réformes pour redresser le pays ?

Un gouvernement technique devrait se concentrer sur plusieurs priorités cruciales :

1. Réforme électorale : rétablir la proportionnelle

Le système politique français est devenu ingérable à cause d’un Parlement fragmenté et d’un mode de scrutin qui ne reflète plus la diversité des opinions. Il est urgent de remettre en place une proportionnelle partielle, à l’image de l’Allemagne, afin de favoriser des coalitions stables et représentatives des électeurs. La représentation équitable des citoyens permettrait de légitimer une majorité plus cohérente et de prévenir de nouvelles crises.

2. Assainissement des finances publiques et justice sociale

La France vit au-dessus de ses moyens. Un gouvernement technique devra, sans tabou, engager une réduction des dépenses publiques tout en réformant la fiscalité pour alléger les charges sur les classes moyennes et populaires. Cette rigueur doit s’accompagner de réformes sociales pour garantir la justice et préserver les acquis sociaux, comme l’ont fait d’autres pays européens lors de leur rétablissement économique.

3. Immigration et sécurité : des solutions pragmatiques

Le modèle français d’immigration et de sécurité doit évoluer pour mieux protéger les intérêts nationaux. Inspirons-nous de pays comme le Danemark, où des réformes strictes sur l’immigration et un meilleur contrôle des frontières ont été mis en place sans remettre en cause l’intégration des immigrants légaux. La fermeté doit se conjuguer avec humanité, mais la sécurité des Français doit passer en priorité.

4. Transition écologique : une approche réaliste

La transition énergétique doit être une priorité, mais elle doit se faire de manière pragmatique, sans nuire à l’économie. Cela implique de soutenir les entreprises dans leurs efforts pour réduire leur empreinte carbone tout en garantissant des investissements dans des secteurs porteurs pour l’avenir, comme les technologies vertes et l’innovation durable.

Construire des alliances pour un projet de refondation

Pour réussir, un tel gouvernement doit s’appuyer sur un large consensus. Il faut trouver des alliés au sein du bloc centriste et de la droite républicaine. Le Parti Socialiste et certains courants de la gauche modérée pourraient également être intéressés par un projet de redressement national. Un rapprochement avec les Républicains semble indispensable pour éviter l’impasse et assurer une majorité solide. Ensemble, ils pourraient porter un projet de réformes ambitieuses, tout en intégrant les préoccupations des Français, fatigués par l’immobilisme.

Dissolution et nouvelle législature : pour un nouveau départ

Le mandat de ce gouvernement technique serait limité dans le temps, pour éviter qu’il ne se transforme en une entité pérenne. Une fois la stabilité rétablie, une dissolution de l’Assemblée nationale devrait être envisagée pour permettre une nouvelle législature, cette fois élue sous un mode de scrutin plus représentatif. Ce serait l’occasion d’appliquer une réforme du système politique, pour éviter la répétition des crises actuelles.

Une urgence nationale

La France est dans une impasse. Il ne suffit plus de faire la politique du compromis, qui est devenue synonyme de stagnation. Il est temps de rompre avec les habitudes et de prendre des décisions audacieuses, comme l’ont fait d’autres pays en crise. Emmanuel Macron doit prendre la responsabilité d’un sursaut national en créant un gouvernement de réformes techniques, seul capable de remettre la France sur la voie de la prospérité.

Sofiane Dahmani, Chroniqueur