Ruinez donc un peu plus les modestes gens, Madame et Messieurs les députés de Martinique, Béatrice Bellay, Marcellin Nadeau, Jean-Philippe Nilor, Jiovanny William

Sa yo paka di zot, Zot pou sav*

Au fait, Madame et Messieurs les députés de Martinique, voulez-vous vraiment censurer le Gouvernement Barnier demain ?

Par votre vote, vous allez priver les Martiniquais au 1er janvier de la baisse des prix de 20% sur les denrées alimentaires et les produits de première nécessité.

Vous le savez bien, à cause de votre vote, avec vos amis de LFI et vos alliés de circonstance du RN, l’Etat ne pourra plus techniquement abonder les 11 millions € prévus par l’accord signé le 16 octobre par tous les décideurs sérieux de Martinique.

Ah, qu’elle est belle votre idéologie qui ruine un peu plus les modestes gens qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler !

Un enfant de Césaire

*Ce que vous ne savez peut-être pas, ce que vous devez savoir !