Martinique : manifestation de policiers devant le commissariat de Fort-de-France pour faire entendre leur ras-le-bol

Petit événement qui en dit long sur l’état d’exaspération des Martiniquais face à la situation d’insurrection et de blocage économique et social provoqué par les Petitot et autres alliés politiques de circonstance. Selon l’excellent média RCI, lundi 25 novembre, une centaine de policiers étaient rassemblés devant le commissariat de Fort-de-France à l’appel du syndicat Alliance Police Nationale. Ils ont exprimé leur ras-le-bol face à la gestion de la crise sociale que traverse la Martinique.

La Martinique silencieuse et travailleuse se réveille-t-elle enfin ?

Les Martiniquais qui se lèvent tôt le matin veulent de l’ordre, de la sécurité et du respect.

Michel Taube