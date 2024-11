Match France – Israël : NON à l’antisémitisme ! Appel de personnalités

Le pogrom perpétré par des hordes antisémites contre des juifs dans la nuit du 7 novembre lors du match Ajax d’Amsterdam – Maccabi Tel-Aviv a été un séisme. « Nous avons failli envers la communauté juive pendant la Seconde Guerre mondiale, et la nuit dernière, nous avons failli à nouveau » : ces propos adressés par Willem-Alexander, roi des Pays-Bas, au président de l’État d’Israël vendredi dernier, doivent tous nous faire réfléchir et réagir en conséquence face à la montée de l’antisémitisme.

Malheureusement, le match de la Ligue des nations France – Israël qui aura lieu au Stade de France jeudi 14 novembre 2024 devient un enjeu et surtout un symbole qui dépassent le monde du sport !

Doit-on le rappeler ? Depuis le 7 octobre 2023, l’explosion des agressions et des propos antisémites menacent les communautés juives mais aussi les fondations de nos pays démocratiques et la concorde entre l’Orient et l’Occident. Car le 7 octobre, le Hamas, et ses complices au Proche-Orient et en Europe, ont déclaré la guerre non seulement à Israël, non seulement à tous les juifs dans le monde, mais aussi à la modernité et à la liberté auxquelles ont droit tous les peuples.

Ils veulent faire des matchs de foot, des universités, des enceintes politiques le réceptacle de leur haine d’Israël, des juifs et de la liberté, sous couvert du slogan « Free Palestine » ? Ils veulent détruire Israël et nous imposer leur théocratie moyenâgeuse ?

Nous leur répondons : NO PASARAN !

En France où vivent les plus grandes communautés juives et musulmanes d’Europe, le match France – Israël doit être le symbole du refus de l’antisémitisme, de l’antisionisme et de l’islamisme.

C’est pourquoi nous appelons tous les dirigeants européens, mais aussi tous les corps constitués et les citoyens français, européens et israéliens, juifs, musulmans et de toutes confessions et spiritualités, à assister ensemble à ce match le 14 novembre.

Michel Taube, fondateur d’Opinion Internationale et initiateur de la Journée mondiale contre l’antisémitisme, et Daniel Salvatore Schiffer, philosophe et écrivain, initiateurs,

Et, par ordre alphabétique,

