Pourquoi les Arabes du Michigan ont préféré Trump ? La chronique de Harold Hyman

Donald Trump a pu les séduire en leur promettant de mettre rapidement fin à la guerre, sans plan particulier. Certes, il n’a pas renié son soutien à Israël et sa proximité à Benjamin Netanyahou.

C’est ainsi que le candidat républicain s’est rendu dans le Michigan pour une rencontre à huis clos avec des élus et imams et personnes influentes arabes et musulmanes. Car le candidat reste pragmatique : depuis son « Muslim Ban » de 2016-2017, c’est-à-dire l’interdiction d’entrée sur le territoire des ressortissants d’une douzaine de pays musulmans, il en est venu à abandonner ce thème en 2024. Lors de cette rencontre il alla jusqu’à s’excuser d’avoir autrefois stigmatisé les Yéménites américains.

C’est alors qu’a pu se dérouler l’étrange inversion de posture des Arabes américains. Ils ont évité de se retrouver dans une répétition du dilemme de 2003 lorsque George W. Bush lançait l’opération Iraqi Freedom : le programme de valeurs morales conservatrices sur la sexualité et la famille leur convenait, mais l’assaut sur l’Irak les choquait et ils ont partiellement migré vers les Démocrates sans pour autant leur en garantir la victoire. Cette fois-ci, le dilemme était pratiquement inverse, pour la simple raison que ce sont les Démocrates qui soutiennent la guerre israélienne.

Que l’électorat arabo-américain ait pu faire ce virage s’explique par un sentiment d’impuissance : l’administration Biden-Harris n’est pas parvenue à réfréner significativement les frappes israéliennes sur Gaza, et les velléités d’imposer des sanctions, un moment évoquées, s’est dissipé rapidement. Ces Arabes du Michigan s’étaient manifestés pendant les primaires démocrates en créant un mouvement d’abstentionnistes et en tentant de se faire entendre à la Convention démocrate. Cette dernière manœuvre échoua piteusement. Il fallait alors punir Biden-Harris personnellement, alors que la députée palestino-américaine démocrate Rachida Tlaib, qui accusait Israël de génocide fut réélue à 69% dans sa circonscription fortement arabe de Dearborn au Michigan ! Le vote arabe pouvait voter à la fois Trump et Tlaib !