« La Fabrique des Idées » au cœur des pouvoirs avec France Télévisions : un documentaire sur France 5

Le Groupe France Télévisions lance à partir du 13 novembre « La Fabrique des idées ». Une collection de documentaires qui va plonger les téléspectateurs dans les arcanes de tous les pouvoirs et lieux où tout se décide et s’anticipe le monde de demain.

Aujourd’hui les forums, les sommets, les think tanks, les Davos et autres grandes conférences mondiales gouvernementales ou non gouvernementales, réunissant les dirigeants de notre époque, se multiplient aux quatre coins du monde. Dans un monde aussi bousculé et imprévisible que le nôtre, la tenue de ces grands événements mondiaux permet de réfléchir en commun sur les sujets d’actualité les plus épineux.

Les documentaires de « La Fabrique des Idées » plongeront les téléspectateurs dans les coulisses de ces laboratoires d’idées où se décident la politique, l’économie et les grands enjeux de demain.

La première série proposera 5 documentaires, sur le Forum de Paris pour la paix, les Entretiens de Royaumont, l’Institut Montaigne, la Fondation Jean-Jaurès, et le Grand Continent.

Ces cinq rendez-vous permettront de pénétrer dans ces lieux exclusifs où les personnalités les plus influentes de la planète se côtoient. Du président de la République aux startupers, des Prix Nobel de la paix aux militants écologistes, de nombreux interviews-confidences de personnalités politiques, médiatiques, philosophiques et diplomatiques engagées depuis des années sur la scène internationale, permettront de décrypter au travers de ces documentaires, la construction de ces événements.

Le Forum de Paris pour la Paix, le 13 novembre sur France 5

Le premier épisode de cette collection mettra en avant le « Forum de Paris pour la Paix ». Depuis sa création en 2018, le Forum de Paris pour la Paix réunit les acteurs majeurs de la planète et soutient des projets ou initiatives permettant d’améliorer la gouvernance mondiale et de proposer des solutions concrètes aux défis mondiaux.

Ce rendez-vous, aujourd’hui devenu mondial, créé par le Président de la République Emmanuel Macron et dirigé depuis sa création par Justin Vaïsse, spécialiste des relations internationales et figure influente de la diplomatie française, accueille chaque année des hommes et des femmes politiques très influents sur l’échiquier mondial.

Ce documentaire nous plonge dans l’édition 2023 du Forum. Quelques jours à peine après le 7 octobre s’ouvrait à Paris, au Palais Brongniart les 10 et 11 novembre , la 6ème édition du Forum de Paris pour la Paix. Fallait-il maintenir l’agenda du Forum ? Comment un tel événement a pu se monter dans une période aussi perturbée sur le plan international ?

C’est dans le cœur de l’organisation du Forum, que Stéphane Ruet, président de l’agence 1827, producteur de la série, pénètre et transporte les téléspectateurs pendant 50 minutes avec des images inédites de l’Elysée au Quai d’Orsay, du QG du Forum jusqu’aux tables rondes du jour de l’évènement.

Pour lui, tout part d’une bonne idée ! Et à l’heure où tout a été fait ou presque, il est devenu difficile de se démarquer et de convaincre les chaînes de coproduire et diffuser des émissions.

Et pourtant, c’est ce que l’Agence 1827 a réussi à faire grâce à l’idée originale de Stéphane Fouks, vice-président du groupe de communication Havas, et de Gérard Askinazi, président de J5 Co, tous deux organisateurs des plus grandes conférences et des plus grands événements de la planète depuis trente ans.

Ainsi, en associant ces deux acteurs du monde de la communication et une agence de production référencée, le groupe France Télévisions a accepté de s’associer à la collection de documentaires « La Fabrique des Idées ».

Les caméras de Stéphane Ruet ont suivi les organisateurs de ces grandes conférences et le travail des think tanks pendant des mois.

Stéphane Ruet montre aux téléspectateurs non seulement les dirigeants de la planète en train de se parler, de décider du monde de demain, mais aussi les incertitudes, les doutes, les réflexions, les changements de dernière minute, les coulisses de ces lieux de pouvoirs, les succès aussi de ces grandes conférences et les avancées qu’elles offrent au monde.

La collection devrait se poursuivre par une deuxième série avec des think tanks et des conférences du bout du monde, des conférences de l’ONU aux think tank les plus secrets…

Michel Taube