C’était un certain… 8 novembre 1998 : l’accord de Nouméa est approuvé par référendum

Après les accords de Matignon-Oudinot en 1988, sous le gouvernement de Michel Rocard qui mettent fin aux troubles et violences entre les communautés, un nouvel accord est signé entre l’État, les indépendantistes et les loyalistes dix ans plus tard. Ce sont les fameux accords de Nouméa du 5 mai 1998.

Le 8 novembre suivant, par référendum, les Français approuvent cet accord historique qui, après une révision de la Constitution, prévoit la revalorisation de la culture kanak (statut coutumier, langues, etc.) et la création de nouvelles institutions, avec un processus de transfert progressif et irréversible de compétences à la Nouvelle-Calédonie.

Un référendum d’autodétermination doit être organisé en 2018 au plus tard. Trois scrutins sont envisagés en cas de victoire du « non » à ce référendum.

Et c’est cela le drame de la Nouvelle-Calédonie : la décision politique de laisser la possibilité de voter à trois reprises en cas de vote en faveur de la République française a ouvert la voie à des décennies de bataille politique sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il eut été plus légitime de ne voter qu’une seule fois comme ce fut le cas par exemple pour le Québec au Canada.

C’est précisément dans cette triple possibilité de voter que se sont engouffrés les indépendantistes, et notamment récemment cette nouvelle génération jusqu’au-boutiste qui depuis mai dernier sème la zizanie en Nouvelle-Calédonie.

Michel Taube