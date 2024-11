C’est un certain 5 novembre de chaque année : la nuit des Bûchers en Angleterre

C’est leur Halloween : au Royaume-Uni, la soirée du 5 novembre est fêtée sous le nom de Guy Fawkes Night (également Bonfire Night ou Fireworks Night) avec des feux de joie et des tirs de feux d’artifice.

Cette fête traditionnelle rappelle la mémoire de Guy Fawkes, membre d’un groupe provincial catholique anglais, qui, au 16ème siècle, planifia la Conspiration des Poudres de 1605.

Traditionnellement, les enfants fabriquent une effigie de Guy Fawkes nommée le Guy, qui peut également représenter un personnage célèbre ou les malheurs de l’année. Ils la promènent de maison en maison pour demander « a penny for the Guy » et le soir on la brûle sur les feux de joie.

Agatha Christie s’en inspira dans un Hercule Poirot (Murder in the mews) et John Lennon dans sa chanson Remember de l’album John Lennon/Plastic Ono Band y fait allusion : « How the hero was never hung – no, no, remember the fifth of November ».

MT