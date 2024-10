C’était un certain… 28 octobre 1886 : « La Liberté éclairant le monde » illuminait New York

C’est un Français, un Colmarien, Frédéric Auguste Bartholdi, ami de Gustave Eiffel, bâtisseur aussi du Lion de Belfort, qui construisit et sculpta cette belle dame qui constitue le plus beau cadeau de la France aux États-Unis, symbole de l’amitié entre nos deux pays.

Inaugurée à l’entrée du port de New York le 28 octobre 1886, haute de 46 mètres, et de 93 avec le piédestal, la statue de la Liberté est devenue un symbole universel.

Comme le rapporte l’excellent site historiographique Herodote.net, dès 1883 a été gravé dans le piédestal de la statue un sonnet de la poétesse Emma Lazarus (1849-1887) qui s’adresse aux millions d’immigrants qui ont débarqué à Ellis Island :

«Give me your tired, your poor,

Your huddled masses yearning to breathe free,

The wretched refuse of your teeming shore.

Send these, the homeless, tempest-tost, to me,

I lift my lamp beside the golden door !

Donnez-moi vos exténués, vos pauvres,

Qui en rangs pressés aspirent à vivre libres,

Le rebut de vos rivages surpeuplés,

Envoyez-les moi, les déshérités, que la tempête me les rapporte

De ma lumière, j’éclaire la porte d’or ! ».

Michel Taube