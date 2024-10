C’était un certain… 27 octobre 2005 : les banlieues françaises s’embrassent 

Le 27 octobre 2005, la France s’embrasait. La mort de Zyed Benna et Bouna Traoré, électrocutés à Clichy-sous-Bois en fuyant un contrôle de police, déclencha trois semaines d’émeutes d’une violence inédite. Voitures incendiées, commissariats attaqués, scènes de guérilla urbaine : la République découvrait avec effroi l’ampleur de la fracture. Derrière les slogans de « justice » et les milliards dépensés en politiques de la ville, l’assimilation avait échoué.

Dix-neuf ans plus tard, rien n’a vraiment changé. Les violences récentes montrent que les mêmes maux gangrènent nos banlieues : communautarisme, zones de non-droit, rejet de l’autorité. La République s’est affaiblie, préférant la pacification à l’affirmation de ses valeurs. Le renoncement a permis à la fracture de se creuser, transformant 2005 en prélude à une crise plus profonde, toujours plus menaçante.