L’appel de Zelensky au peuple ukrainien. Le plan de la Victoire.

Cliquez sur l’image pour voir la vidéo

Traduction mise à disposition par la plateforme Unis pour l’Ukraine

Discours au Parlement ukrainien le 16 octobre 2024

Nous devons mettre en œuvre le plan de la victoire pour obliger la Russie à participer au sommet de la paix et à être prête à mettre fin à la guerre.

Gloire à l’Ukraine ! Nos gens en Ukraine dans le monde, ils ne se fatiguent pas de dire Gloire à l’Ukraine ! L’Ukraine ne se lasse pas de répondre Gloire aux héros ! Mais les mots « L’Ukraine doit gagner » sont devenus moins courants sur notre territoire.

La victoire est malheureusement devenue un mot inconfortable pour certains. En réalité, nous comprenons que la victoire n’est pas facile à obtenir. Bien que seulement les victoires font la gloire du pays. Et ils permettent de conserver la véritable mémoire des héros pendant des siècles.

Et ils permettent au pays de vivre. Vivre de manière indépendante, vivre librement, souverainement, sur sa propre terre et selon sa propre loi. Et choisir soi-même son avenir. L’avenir pour l’Ukraine – c’est, sansaucun doute, être une partie forte du monde global, être à l`égalité avec tous les pays leaders, être dans l’Union Européenne et OTAN, y être pleinement. C’est équitable pour nous.

Les Ukrainiens le méritent et c’est notre objectif.

Reconquérir le droit à la vie pour l’Ukraine. Gagner la justice pour l’Ukraine. Mettre fin à cette guerre par une paix fiable et équitable pour nous tous. Je suis reconnaissant à tous ceux qui nous rapprochent de cet objectif chaque soldat, chaque citoyen ukrainien.

Et c’est justement pour nous tous, Ukrainiens, qu’un plan a été préparé. Plan de victoire. Le plan de victoire de l’Ukraine est un plan de renforcement de notre État, de renforcement de nos positions. Pour être suffisamment forts à la fin de la guerre. Pour que l’Ukraine soit avec tous ses muscles. Ce plan est réalisable. Cela dépend des partenaires. Je souligne des partenaires. Cela ne dépend certainement pas de la Russie.

Nous devons tous changer les circonstances pour que la Russie soit contrainte à la paix.

Chacun dans le monde voit que la Russie ne cherche pas une paix honnête. Poutine est devenu fou et ne veut que la guerre. Il ne changera pas. Il est trop ancré dans le passé. Il est trop d’hier. Il est sourd à tous les autres. Mais, avec nos partenaires, nous devons changer les circonstances pour que la guerre prenne fin. Quelle que soit la volonté de Poutine.

Rappelons qu’il y a près de deux ans, lors du sommet du G20 en Indonésie, j’ai proposé une « Formule pour la paix ». Il s’agit d’une stratégie visant à mettre fin à l’agression de la Russie contre l’Ukraine et àrétablir la justice pour le peuple ukrainien sur la base des objectifs et des principes de la Charte des Nations unies.

En deux ans, près d’une centaine de pays de toutes les régions du monde ont soutenu la formule de paix. Je suis reconnaissant à chacun de ces pays. Nous avons tenu un premier sommet de la paix réussi et avons prouvé que ce format de négociation peut être couronné de succès pour mettre fin à la guerre. Mais laRussie évite pour l’instant une diplomatie honnête et entre les bombes, elle lance encore des ultimatums. Nous devons arrêter cela.

Aucun ultimatum russe n’aura de sens pour nous tous. Cela n’aura pas de sens. Ceci est garanti par nossoldats, tous nos gens et notre unité. L’unité de l’Ukraine. Et l’unité de nos partenaires. Tout cela constitue la base de notre capacité à atteindre nos objectifs.

Le plan de victoire est le chemin du renforcement de l’Ukraine.

C’est ce renforcement de l’Ukraine qui est nécessaire non seulement pour défendre nos positions, mais aussi pour établir un pont – un pont vers la tenue du deuxième Sommet de la paix qui mettra un point juste pour l’Ukraine dans cette guerre. Aujourd’hui, je veux présenter ce Plan publiquement. Et je m’adresse à vous – pour l’unité et le soutien à l’Ukraine !

Cher peuple ukrainien !

Monsieur le Président de la VerkhovnaRada d’Ukraine ! Monsieur le Premier ministre ! Monsieur le général, Commandant en chef des Forces armées d’Ukraine ! Messieurs les chefs des services de renseignement, du Service de sécurité d’Ukraine ! Les fonctionnaires ! les présidents de toutes les institutions d’État d’Ukraine ! Députés du peuple d’Ukraine ! Diplomates ukrainiens ! Représentants des États-nos partenaires, ambassadeurs en Ukraine ! Tous ceux qui sont présents dans cette salle !

L’urgence du plan de victoire est immédiate. Il s’agit de points dont la plupart sont limités dans le temps. Si nous commençons à faire avancer ce plan de victoire maintenant, nous pourrons peut- être mettre fin à la guerre au plus tard l’année prochaine. Nous entendons tous dire que dans des noms tels que Pokrovsk, Vovchansk, Kharkiv, Soumy, Orikhiv, Zaporizhzhia, Kherson, ainsi que Donetsk, Louhansk, la Crimée,sonne le sort non seulement de l’Ukraine, mais aussi le sort des États Baltes, Finlande, Pologne, Géorgie, Moldavie, Balkans, Pays d’Asie centrale. Et des pays d’autres régions du monde qui sont loin de nous en Ukraine, mais très proches de nos partenaires. C’est le cas de la Libye, de la Syrie et des pays de la région du Sahel.

Les batailles que mènent actuellement les Ukrainiens pour leur indépendance décident si le monde va plonger dans de nouvelles guerres.

La Russie et ses alliés veulent plus de guerres. Ils apprennent. Plus ils auront de temps pour apprendre à porter les ruines, plus le monde paiera pour le droit à la paix. Aujourd’hui, pour nos partenaires, aider l’Ukraine signifie veiller à ce que l’ordre mondial fondé sur des règles soit préservé. Si la guerre de la Russiecontre l’Ukraine prend fin au sommet de la paix et sur la base du droit international, elle convaincra d’autres agresseurs potentiels de ne pas entrer en guerre.

Si Poutine atteint ses objectifs géopolitiques, militaires, idéologiques et économiques insensés, cela créera une impression écrasante sur les autres agresseurs potentiels, en particulier dans la région du Golfe, larégion Indo-Pacifique et en Afrique, que les guerres d’agression peuvent leur être profitables. aussi. C’est pourquoi le destin des prochaines décennies est déterminé précisément par les actions de notre coalition mondiale en défense de l’Ukraine et du droit international.

Il est tout à fait légitime que nous demandions à nos partenaires de nous soutenir dans cette bataille.

Pour nos partenaires, il est tout à fait pratique de nous aider non seulement à survivre, mais aussi à gagner la guerre pour notre vie. Ce faisant, les partenaires s’aideront eux-mêmes.

Dans la coalition de criminels avec Poutine, il y a déjà la Corée du Nord – la famille Kim qui tient enesclavage plus de 20 millions de personnes du peuple coréen. Notre renseignement constate non seulement le transfert d’armes de Corée du Nord vers la Russie mais aussi le transfert de personnes.

Ce sont des travailleurs pour les usines russes – à la place des russes tués à la guerre. Et le personnel pour l’armée russe. Et c’est déjà un fait.

En fait, il s’agit de la participation du deuxième État à la guerre contre l’Ukraine aux côtés de la Russie. Chacun voit l’aide du régime iranien pour Poutine. Tout comme la coopération de la Chine avec la Russie. Malgré les déclarations, Pékin s’abstient de véritables mesures pour arrêter l’agression et les violations par la Russie de la Charte des Nations Unies.

Et nous devons être honnêtes les Ukrainiens et tous nos partenaires si nous n’agissons pas maintenant,Poutine aura le temps d’agir l’année prochaine au point de pouvoir rejeter la diplomatie pour toujours.

La Russie doit perdre la guerre contre l’Ukraine.

Et il ne s’agit pas d’un « gel ». Et il ne s’agit pas d’un commerce sur le territoire ou la souveraineté del’Ukraine. Nous devons mettre en œuvre le plan de la victoire pour obliger la Russie à participer au sommet de la paix et à être prête à mettre fin à la guerre.

Le plan se compose de cinq points et de trois annexes secrètes.

Le premier point est géopolitique. Les points deux et trois sont militaires. Le quatrième point est économique. Le cinquième point du plan de victoire est la sécurité.

Les points sont calculés en fonction du temps.

Les quatre premiers sont destinés à mettre fin à la guerre. Le cinquième point concerne l’après- guerre, pour garantir la sécurité.

1. La première est une invitation à adhérer à l’OTAN. MAINTENANT.

Nous sommes une nation démocratique qui a prouvé qu’elle pouvait défendre l’Euro- Atlantique et notre mode de vie commun celui des autres nations démocratiques. Pendant des décennies, la Russie aexploité l’incertitude géopolitique en Europe, notamment le fait que l’Ukraine n’est pas membre de l’OTAN. C’est ce qui a incité la Russie à empiéter sur notre sécurité. Aujourd’hui, le fait que l’Ukraine ait été invitée à rejoindre l’OTAN pourrait être véritablement fondamental pour la paix.

Nous comprenons que l’adhésion à l’OTAN est une question d’avenir et non de présent. Mais Poutinedoit voir que ses calculs géopolitiques sont perdants. Les Russes doivent sentir que leur tsar a perdu sur leplan géopolitique. Je remercie tous nos partenaires qui soutiennent l’invitation pour l’ Ukraine à l’ OTANmaintenant avec une adhésion plus tard. Cela n`est que renforce tout le monde. Une invitation est une décision forte qui ne demande que de la détermination.

Aujourd’hui, l’invitation symbolise bien plus que l’OTAN. Pour l’Ukraine, la prise de décision sur la question de l’OTAN signifie également que l’intégration européenne est inévitable pour l’Ukraine et qu’il n’ya pas d’alternative à la démocratie en Ukraine. C’est pourquoi il s’agit du point initial du plan de la victoire. Le premier et le plus important. Un signe de détermination. Une invitation inconditionnelle maintenant. Ils’agit là d’une certitude sur la manière dont les partenaires considèrent réellement la place de l’Ukraine dans l’architecture de sécurité.

Je vous demande à tous de travailler pour la détermination des partenaires à reconnaître l’Ukraine comme égale aux autres dans l’architecture européenne de la sécurité.

2. Le deuxième point est la défense.

Il s’agit du renforcement irréversible de la défense de l’Ukraine contre l’agresseur. Il est réaliste dedéfendre nos positions sur le champ de bataille en Ukraine tout en ramenant la guerre en Russie, afin que lesRusses puissent réellement ressentir ce qu’est la guerre et, malgré la propagande russe, commencer àretourner leur haine contre le Kremlin. Nous ne sommes pas naïfs. L’Ukraine ne croit pas et ne croira pas quela plupart des Russes réaliseront la profondeur du déclin moral de la Russie. Mais ils doivent sentir la chute de l’armée russe. Et ce sera la défaite de leur idéologie de guerre.

Il existe une liste précise d’armes pouvant soutenir une telle force de nos soldats. Et grâce à l’opérationKoursk, nous avons vu que Poutine n’a pas assez de force pour s’accrocher lorsque nous poussons très fort. Par conséquent, la clé de la mise en œuvre de ce deuxième point du Plan de Victoire est la poursuite réussie des opérations des Forces de défense et de sécurité de l’Ukraine dans certaines zones du territoire ennemiafin d’éviter les zones tampons sur notre territoire. Le renforcement irréversible des positions des forces de défense et de sécurité de l’Ukraine et la destruction du potentiel offensif de la Russie dans le territoire occupé de l’Ukraine.

Ensuite, l’aide des partenaires à la constitution des brigades de réserve pour les Forces armées ukrainiennes, l’élévation de la défense aérienne de l’Ukraine à un niveau suffisant pour protéger nos villes et villages contre les missiles et drones russes, et des opérations de défense conjointes avec nos voisins enEurope pour abattre les missiles et drones russes dans le cadre de l’accès au bouclier aérien des partenaires.

Développer les opérations utilisant nos missiles et drones ukrainiens, et investir dans l’expansion de leur production en Ukraine.

La levée par les partenaires des restrictions à l’utilisation d’armes à longue portée sur l’ensemble duterritoire ukrainien occupé par la Russie et sur le territoire russe sur les infrastructures militaires et la fourniture à l’Ukraine de missiles à longue portée, de drones et d’autres moyens de destruction appropriés.

Fournir à l’Ukraine des données satellitaires en temps réel et des données obtenues par d’autres moyens de renseignement.

Pour chacun des sous-points de la clause de défense du plan de victoire, l’Ukraine fournit à sespartenaires une justification claire de nos objectifs, de la manière dont nous les atteignons et de la façon dont cela réduira la capacité de la Russie à poursuivre la guerre.

La clause de défense du plan comporte une annexe secrète qui n’est accessible qu’aux partenaires disposant des capacités d’assistance militaire nécessaires.

3. Le troisième point du plan est la dissuasion.

Il existe également une application secrète. Les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, de laFrance, de l’Italie et de l’Allemagne l’ont déjà reçue. D’autres États l’obtiendront également, et ils pourrontalimenter l’Ukraine en contenu pour ce concept très connu de dissuasion. Les dirigeants russes n’agissent de manière agressive que lorsqu’ils sont convaincus qu’ils ne recevront pas de réponse destructrice adéquate.

Lorsque la Russie sait qu’il y aura une réponse et qu’elle comprend ce qu’elle sera, elle choisit lanégociation et une coexistence stable, même avec des adversaires stratégiques. Nous connaissons ces exemples. Cela permet de dissuader la Russie d’agresser l’Ukraine et l’ensemble de l’Europe.

L’Ukraine propose de déployer sur son sol un ensemble complet de mesures de dissuasionstratégique non nucléaire qui suffira à protéger l’Ukraine de toute menace militaire de la part de la Russie etqui réduira les options de la Russie aux perspectives suivantes soit se joindre à un processus diplomatique honnête pour mettre fin à la guerre de manière équitable, soit être assurée de perdre la capacité de poursuivre une guerre agressive à la suite de l’utilisation par l’Ukraine de l’ensemble de mesures de dissuasion fourni conformément à ses objectifs militaires.

En d’autres termes, l’ensemble des mesures d’endiguement est un fait soit la Russie recourt à la diplomatie, soit elle perd sa machine de guerre.

La paix par la force. Cela fonctionne aussi bien des deux côtés de l’Atlantique. Et ce point peut être assuré, notamment, par un financement dans le cadre d’accords de sécurité déjà conclus avec des partenaires et certains montants de soutien financier.

4. Le quatrième est le potentiel économique stratégique.

L’Ukraine abrite des ressources naturelles, notamment des métaux critiques d’une valeur de plusieursmilliards de dollars américains. Il s’agit en particulier de l’uranium, du titane, du lithium, du graphite et d’autres ressources stratégiquement précieuses qui renforceront soit la Russie et ses alliés, soit l’Ukraine et le monde démocratique dans la concurrence mondiale. Les gisements de ressources critiques en Ukraine, ainsi que le potentiel de production énergétique et alimentaire de l’Ukraine, d’importance mondiale, figurentparmi les principaux objectifs agressifs de la Russie dans la guerre. Et c’est là notre chance de croissance. La croissance économique de l’Ukraine.

Le renforcement économique de l’Union européenne au nom de l’autonomie économique et, à bien deségards, sécuritaire de l’Europe. C’est l’occasion pour les États-Unis et leurs partenaires du G7 de travailleravec l’Ukraine, un allié qui peut fournir un retour sur investissement. Le pilier économique de notre stratégie comporte une annexe secrète qui n’est partagée qu’avec certains partenaires. L’Ukraine propose que les États-Unis, avec certains partenaires, notamment l’Union européenne, dont l’Ukraine fera partie, et d’autres partenaires dans le monde, concluent un accord spécial sur la protectionconjointe des ressources critiques de l’Ukraine, l’investissement conjoint et l’utilisation du potentiel économique correspondant. C’est aussi la paix par la force. La puissance économique.

Il s’agit d’un accord qui complétera et renforcera organiquement le système existant de pression économique sur la Russie, à savoir toutes les sanctions existantes contre la Russie, le plafonnement des prix du pétrole, les restrictions à l’exportation vers la Russie et d’autres mesures de pression. Les alliés de laRussie dans le monde doivent comprendre que ce régime n’a pas d’avenir économique.

5. Le cinquième point est destiné à la période d’après-guerre.

Après cette guerre, l’Ukraine disposera de l’un des contingents militaires les plus expérimentés et les plus importants. Ces personnes sont nos soldats, qui auront une véritable expérience de la guerre moderne, une expérience réussie de l’utilisation des armes occidentales et une expérience diversifiée del’interaction avec les troupes de l’OTAN. Cette expérience ukrainienne devrait être mise à profit pour renforcer la défense de l’Alliance et garantir la sécurité en Europe. C’est une mission méritoire pour nos héros.

Nous envisageons, si les partenaires sont d’accord, le remplacement de certains contingents militaires des forces armées américaines stationnées en Europe par des unités ukrainiennes. Après la guerre.

Les Ukrainiens ont prouvé qu’ils peuvent constituer une force que le mal russe ne peut vaincre. Et je suis reconnaissant à chaque partenaire à tous ceux avec qui nous avons discuté de cette perspective pour l’après-guerre de leur respect pour les Ukrainiens et de notre capacité à être

irrésistibles dans une alliance avec des partenaires.

Chers citoyens ukrainiens !

Mesdames et messieurs, les partenaires de l’Ukraine, à qui notre Plan a déjà été présenté, l’ont abordé de manière pratique. Avec attention. Les équipes se concentrent sur les détails pour un soutien efficace. Demain, je présenterai le Plan de victoire lors de la réunion du Conseil européen Publiquement.

Mais il était aussi très important pour moi de vous le présenter aujourd’hui. Mais je veux être franc avec vous sur la façon dont la situation est accompagnée dans une certaine communication non publique avec l’Ukraine.

Nous entendons le mot « négociations » de la part de nos partenaires, et le mot « justice » est beaucoup moins souvent entendu.

Ukraine, je l’ai souligné à plusieurs reprises, elle est ouverte à la diplomatie, mais à une diplomatie honnête, dans des positions fortes.

C’est pourquoi nous avons la formule de paix. Elle garantit des négociations sans forcer l’Ukraine à accepter l’injustice. Les Ukrainiens méritent une paix décente.

Une garantie de paix pour l’Europe

Le Plan de la Victoire ouvrira la voie à cela. Le plan de victoire est une garantie que les fous du Kremlin perdront l’occasion de poursuivre la guerre. Par conséquent, le plan de victoire est un pont vers lamise en œuvre de la formule de paix et une voie vers une diplomatie honnête. Mais sur cette voie, l’Ukrainedoit être forte, unie et consciente que la Russie ne peut plus pretendre de laisser partir l’Ukraine, mais que la Russie peut et doit perdre l’Ukraine.

La Russie doit perdre le contrôle de l’Ukraine pour toujours et perdre même le désir d’un tel contrôle. C’est une garantie de vie pour l’Ukraine. Et en même temps, c’est une garantie de paix pour l’Europe.

Pour y parvenir, je vous demande de travailler à l’unité de l’Ukraine et de faire en sorte que l’Ukraine travaille avec ses partenaires. De convaincre nos partenaires. D’être ceux qui travaillent sans relâche.

Je suis reconnaissant à chacun d’entre vous qui travaillez ainsi pour l’Ukraine. Qui se bat pour l’Ukraine. Je remercie tous ceux sur les épaules desquels repose l’Ukraine !

Parfois, en temps de guerre, il existe des exemples historiques de polarisation de la société. Mais c’estprécisément grâce au respect mutuel et à la gratitude que la société est préservée. Malgré la polarisation. Nous ne sommes pas en guerre les uns contre les autres. Nous sommes en guerre avec la Russie sur le champ de bataille, dans les relations internationales, dans l’économie, dans la sphère de l’information et dans le cœur des gens. C’est l’ennemi. Il n’y a pas d’ennemis en Ukraine. C’est grâce à notre unité que nous avons obtenu et que nous obtenons des résultats dans les batailles. Alors, s’il vous plaît, ne perdons pas notreunité. Travaillons ensemble. Pour le bien de l’Ukraine. Pour la victoire de l’Ukraine.

Si nous perdons l’unité en Ukraine, nous perdrons l’unité en Europe. Si nous perdons l’unité de l’Europe, nous perdrons le soutien du monde. Tout le monde nous regarde. Si nous perdons le soutien du monde, nous perdrons cette guerre, comme il y a un siècle.

Le plan de victoire, entre autres, nous permet à tous en Ukraine de nous unir encore plus autour d’un objectif commun. C’est pourquoi je m’adresse à vous aujourd’hui.

Que notre travail commun dans le cadre du Plan de la Victoire se transforme le plus

rapidement possible en paix pour l’Ukraine.

Je remercie tous ceux qui sont aux côtés de l’Ukraine Je suis fier de tous nos concitoyens. Et je crois en l’Ukraine. Gloire à l’Ukraine !