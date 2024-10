C’était un certain… 19 octobre 1789 : la fondation du Club des Jacobins

L’anniversaire de la naissance du club des Jacobins, évolution du club breton devenu Société des amis de la Constitution, est l’occasion de rappeler que depuis la Révolution française, la France a souvent été divisée entre Jacobins et Girondins.

Les Jacobins, souvent plus politiques, plus volontaristes, plus idéologues, plus violents, ont souvent su prendre le pouvoir et orienter le destin de la France. La Révolution française devenue Terreur doit beaucoup aux Jacobins !

Plus consensuels, plus centristes, plus démocrates certainement, les Girondins, attachés également à un Etat plus décentralisé, ont souvent eu du mal à exister politiquement et n’ont souvent servi que de force d’appoint à des forces jacobines de droite ou de gauche.

Tel a été et tel sera encore longtemps le destin de la France.

À moins que les Français sachent définitivement tourner la page de la Révolution française et de son héritage puissamment jacobin.

Michel Taube