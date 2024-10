C’était un certain 17 octobre 1810, l’Allemagne organisait la première fête de la bière

C’est le 17 octobre 1810 qu’a eu lieu la première fête de la bière à l’occasion du mariage du futur Louis 1er de Bavière et de la princesse Thérèse de Saxe-Hildburghausen. À l’origine, c’est une grande course de chevaux, sur une prairie de 42 hectares proche des murs de Munich. Cette course remporte un tel succès que la fête est reconduite d’année en année. La prairie prendra d’ailleurs le nom de la princesse, Theresienwiese, et restera le lieu dédié à la fête de la bière, Munich se construisant autour.

Depuis 1810, la fête n’a été interrompue que par les guerres et les épidémies. La ville de Munich en est l’organisatrice depuis 1819.

L’Ocktoberfest est la plus grande fête de la bière du monde. Elle dure entre 16 et 18 jours. Elle attire plus de 6 millions de visiteurs venant du monde entier pour s’ambiancer dans les fameuses grandes tentes apparues au début de XXème siècle. Chaque tente a son atmosphère, certaines sont plus familiales, d’autres plus bourgeoises, d’autres plus ambiancées. Il est donc important de bien choisir sa tente.

La bière est au cœur de l’Ocktoberfest. 30 % de la production des 6 brasseries Munichoises sont consommés pendant l’Ocktoberfest, soit près de 6 millions de litres. On commande la bière par litre, ne demandez pas un demi !

Même si nos voisins allemands restent de grands amateurs de bière, se classant au 7ème rang mondial avec 93,3 litres par habitant, ils sont nettement devancés par la République tchèque et ses 188,5 litres en moyenne par personne. En ce qui concerne la France, de tradition viticole, bien que la consommation de bière augmente, le pays ne figure pas parmi les 35 plus grands consommateurs de cette boisson houblonnée. Cependant, pour la première fois en 2023, les ventes de bière ont surpassé celles du vin dans les supermarchés, une tendance expliquée par l’engouement croissant pour les bières artisanales haut de gamme et la multiplication des micro-brasseries à travers le pays.

Cependant, c’est une bonne nouvelle de constater que la consommation d’alcool des Français diminue progressivement, même s’ils en abusent toujours un peu. D’après une étude de Santé publique France, 39 % des Français consommaient de l’alcool chaque semaine en 2021, contre 63 % en 2000. Néanmoins, l’agence de santé met en garde contre une consommation encore « très élevée » dans notre pays et rappelle l’importance de rester vigilant.

Géorgia Sarre