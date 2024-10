7 octobre : Abraham, réveille-toi ! L’édito de Michel Taube

Hommage aux victimes du 7 octobre, hommage aux otages, notamment français, encore détenus par le Hamas, hommage aux Israéliens qui réclament leur libération comme une priorité absolue, car toute vie est sacrée, hommage à tous les civils morts partout dans cette guerre à la vie, à la mort, car toute vie est sacrée, hommage aux Libanais pris en otage par le Hezbollah, hommage à ceux des pays arabes et des citoyens musulmans qui refusent de céder aux sirènes de l’islamisme, hommage à celles et ceux, soldats, agents de renseignement, civils qui font le « sale » boulot qu’auraient dû mener l’ensemble des forces occidentales pour vaincre ces organisations terroristes, pire, théocratiques, hommage aux femmes et aux citoyens iraniens qui se battent contre le régime des mollahs et qui ont besoin d’un coup de pouce décisif pour que nous tous, ensemble, nous vainquions le mal à la racine.

Le 7 octobre sera une Journée mondiale contre l’antisémitisme, nous en faisons le serment comme une dette à l’égard des juifs récemment victimes de la résurgence de l’antisémitisme, bête immonde que nous pensions enfin matée le 6 octobre 2023 au soir.

Mais le 7 octobre est tout autant un crime contre l’humanité et une nouvelle étape sanglante dans la guerre que l’islamisme a déclarée à toutes les femmes et les hommes libres et de bonne volonté, juifs, musulmans, chrétiens, croyants, agnostiques ou athées. Donc, à la réflexion, contre tous les collabos et les faibles qui cèdent à un esprit de Munich pourtant déjà tragiquement expérimenté dans l’histoire, ce 7 octobre devra être aussi la date de ralliement des partisans d’une Coalition internationale contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre l’Iran des mollahs, contre les islamistes français et en France, en Europe, en Afrique et partout dans le monde.

Et cette coalition a déjà un nom : les Accords d’Abraham.

Michel Taube